SZ Plus Berg am Laim : Ein klassischer Nutzerkonflikt

Im preisgekrönten Landschaftspark in Berg am Laim feiern regelmäßig Jugendliche ohne viel Rücksicht auf Biotop und Nachbarn. Die Anrainer stört das, sie wollen ihre Ruhe. Der Bezirk versucht zu vermitteln - aber ist in so einem Fall eine gerechte Lösung überhaupt möglich?