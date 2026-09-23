Spaziert man durch manche Straßen in Solln , hat man fast den Eindruck, als würden sich die wohlhabenden Bewohner der schicken Villen hinter hohen Hecken verstecken wollen. Ein Klischee freilich, und doch zumindest in Teilen nicht ganz falsch: Als er aus dem Glockenbachviertel nach Solln zog, hatte er erst mal einen „Kulturschock“, sagt Thomas Pauly lachend. Überall hohe Thujenhecken – wie soll man da Leute kennenlernen?

Paulys Glück war sein Nachwuchs, über den Kindergarten war er schnell vernetzt. Doch nicht jeder hat Kinder, und trotz des dörflichen Charakters von Münchens südlichstem Stadtviertel ist es nicht ganz leicht, dort Kontakte zu knüpfen, sagt er. Die örtlichen Vereine seien meist sehr spezifisch: Wer kein Instrument spiele, gehe nicht in den Musikverein. Und wer nichts für Bewegung übrig hat, ist im Sportverein falsch. Wohin also, wenn man einfach nur Gesellschaft sucht?

Gemeinsam mit einigen anderen Vätern aus dem Kindergarten hatte Pauly einen Gedanken: Ursprünglich wollten sie hauptsächlich im kommenden Frühjahr den 2025 abgesägten Maibaum ersetzen. Inzwischen soll „Dahoam in Solln“, so heißt ihr im März gegründeter Verein, mehr bieten als klassische Brauchtumspflege. „Es soll eine Community werden“, sagt Pauly. Ziel ist, neue Formate zu schaffen, durch die Menschen sich kennenlernen – nicht nur für Alteingesessene, sondern auch für Zugezogene. Solln soll damit zur echten Heimat werden.

Denn nach Solln ziehen die meisten nicht deshalb, weil sie unbedingt Sollner werden wollen, sagt Pauly. Für ihn selbst war der ausschlaggebende Grund eine Stadtmüdigkeit, erzählt er: „Da gibt es so viele Leute, und du kennst keinen.“ Auch Adam Schuba, ein weiteres Gründungsmitglied des Vereins, lebte lange in der Innenstadt. Er konnte sich nach eigener Aussage allerdings nicht vorstellen, in dieser Enge eine Familie zu gründen. Seine Frau ist zudem Ur-Sollnerin, die Entscheidung für den Umzug fiel ihnen daher leicht.

Heimatgefühle hatten beide in der Innenstadt nie, sagen sie – in Solln hingegen schon. Für Pauly etwa bedeutet Heimat, sich fallen lassen zu können und gerne dort zu sein. In Münchens südlichstem Stadtviertel hat er gefunden, was er gesucht hat: Anders als im Glockenbachviertel kennt er nun die Menschen, denen er beim Joggen begegnet. „Es geht schon gemächlicher zu“, sagt auch Schuba. Es sei zwar nicht wie in einem richtigen Dorf, wo jeder jeden kenne. „Aber wir haben festgestellt, dass viele sich doch über zwei Ecken kennen.“

Adam Schuba, zweiter von links und Thomas Pauly, vierter von rechts, und weitere Mitglieder. Foto: Anna-Maria Salmen

Doch seit einigen Jahren wird in Solln immer stärker nachverdichtet, sagt Schuba. Dadurch werde der Ort anonymer. Sich zu vernetzen, werde schwerer, vor allem als Zugezogener. Viele würden das Viertel morgens zum Arbeiten verlassen, erst spätabends wieder zurückkehren und das Wochenende in den nahen Bergen verbringen. „Man kann in Solln leben, ohne es zu erleben“, sagt Schuba. Hinzu komme, dass der Sinn für Gemeinschaft und die Bereitschaft zum Engagement verkümmere, ergänzt Pauly. Die beiden glauben, dass das an fehlenden Impulsen liegt – die soll „Dahoam in Solln“ künftig bieten.

Der Verein soll sowohl für Zugezogene als auch für alteingesessene Sollner da sein. Letztere, so Pauly, könnten sich vielleicht noch an Feste und Angebote erinnern, die es früher einmal gab und die dann eingeschlafen sind. Und Neubürger könnten frische Impulse bringen. Einige Ideen haben Schuba, Pauly und ihre Mitstreiter schon: Sie wollen zum Beispiel eine Radlgruppe organisieren, Spaziergänge durchs Viertel für Senioren anbieten und Straßenpaten ernennen, die Ansprechpartner für ihre Nachbarschaft sein sollen.

Zur Gemeinschaft gehören auch Feiern. Zwei kleinere haben die Vereinsmitglieder seit der Gründung schon ausgerichtet, als Ziel haben sie ein richtiges Dorffest im Blick. Das, so Schuba, gebe es in Solln bisher nicht. Ändern wird sich das am 1. Mai, wenn der Verein die Lücke im Ortszentrum füllt. Der alte Maibaum musste 2025 wegen Faulstellen gefällt werden. Weil sich der zuständige Verein wegen Überalterung aufgelöst hatte, blieb Solln maibaumfrei.

Wo früher der Maibaum stand, ist nur noch die Halterung übrig. Foto: Anna-Maria Salmen

„Wir haben uns gedacht: Was die konnten, können wir auch“, sagt Schuba. Dass es nicht gerade leicht ist, einen Maibaum aufzustellen, war den neuen Anwärtern aber schon bewusst, so Pauly. Bereits im vergangenen Jahr informierten sie sich bei anderen Vereinen in der Umgebung. Der alte Sollner Maibaumverein überlässt ihnen außerdem Schmuck und Schilder. Trotzdem gibt es noch viel zu beachten: Man habe unter anderem schon ausgemessen, wie lang der Stamm maximal sein darf, damit er durch den Ort passt, sagt Pauly – 35 Meter. Damit die sicher durch den Ort kommen, muss auch der Transport im Detail organisiert werden. Das Fundament muss rechtzeitig gegossen werden, und für das Fest braucht es eine Band, ein Zelt, ein Sicherheitskonzept und einiges mehr.

Auch den Maibaum wollen Schuba und Pauly als Anstoß für Geselligkeit sehen. Anders als früher soll er künftig nicht mehr an der Hauptstraße, sondern am Fellererplatz aufgestellt werden. Dieser soll dann zum echten Dorfplatz werden: „Wir wollen eine richtige dörfliche Mitte, die zum Verweilen einlädt.“

Um die Vorhaben umsetzen zu können, braucht „Dahoam in Solln“ allerdings noch mehr Mitglieder als die bisherigen 80, egal ob mit aktivem Engagement oder passiv. „Ich werde öfter mal gefragt, was man für die Mitgliedschaft bekommt“, sagt Schuba. Die Antwort: Gemeinschaft.