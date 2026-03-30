Ein Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus im Münchner Stadtteil Solln hat einen stundenlangen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Einsatzkräfte betreuten während den Löscharbeiten 16 Bewohner des Hauses in der Diefenbachstraße, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein Anwohner hatte am Sonntag gegen 21.50 Uhr Flammen auf einem Balkon im ersten Stock des Gebäudes bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich das Feuer bereits auf den Dachstuhl ausgebreitet.

Feuerwehrleute gingen von mehreren Seiten gegen die Flammen vor. Einsatzkräfte stiegen über Leitern und Drehleitern auf das Dach und öffneten mit Einreißhaken und Motorsägen Teile der Dachhaut, um Glutnester zu löschen. Auch im Inneren des dreigeschossigen Gebäudes wurde das Feuer bekämpft. Nach rund fünf Stunden war der Brand gelöscht.

Während der Löscharbeiten betreuten Rettungskräfte 16 Bewohner des Hauses in einem Großraumrettungswagen. Bis auf zwei Menschen konnten alle nach dem Einsatz in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde niemand.

Die Brandwohnung und eine darüberliegende Wohnung sind derzeit unbewohnbar. Eine Frau kam laut Feuerwehr vorübergehend bei Nachbarn unter. Für eine weitere Person hat das Evangelische Hilfswerk eine Unterkunft organisiert. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Hunderttausend Euro und ermittelt zur Ursache des Feuers.