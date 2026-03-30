Zum Hauptinhalt springen

SollnDachstuhlbrand in Mehrfamilienhaus – Feuerwehr fünf Stunden im Einsatz

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich das Feuer bereits auf den Dachstuhl ausgebreitet.
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich das Feuer bereits auf den Dachstuhl ausgebreitet. Feuerwehr München

Ein Anwohner bemerkt zunächst Flammen auf einem Balkon, doch schnell breitet sich das Feuer aus. Die Rettungskräfte betreuen 16 Bewohner – nicht alle können in ihre Wohnungen zurück.

Ein Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus im Münchner Stadtteil Solln hat einen stundenlangen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Einsatzkräfte betreuten während den Löscharbeiten 16 Bewohner des Hauses in der Diefenbachstraße, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein Anwohner hatte am Sonntag gegen 21.50 Uhr Flammen auf einem Balkon im ersten Stock des Gebäudes bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich das Feuer bereits auf den Dachstuhl ausgebreitet.

Feuerwehrleute gingen von mehreren Seiten gegen die Flammen vor. Einsatzkräfte stiegen über Leitern und Drehleitern auf das Dach und öffneten mit Einreißhaken und Motorsägen Teile der Dachhaut, um Glutnester zu löschen. Auch im Inneren des dreigeschossigen Gebäudes wurde das Feuer bekämpft. Nach rund fünf Stunden war der Brand gelöscht.

Während der Löscharbeiten betreuten Rettungskräfte 16 Bewohner des Hauses in einem Großraumrettungswagen. Bis auf zwei Menschen konnten alle nach dem Einsatz in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde niemand.

Die Brandwohnung und eine darüberliegende Wohnung sind derzeit unbewohnbar. Eine Frau kam laut Feuerwehr vorübergehend bei Nachbarn unter. Für eine weitere Person hat das Evangelische Hilfswerk eine Unterkunft organisiert. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Hunderttausend Euro und ermittelt zur Ursache des Feuers.

© SZ/dpa - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Gedächtnistraining
:„Die meisten lernen viel zu lange“

Wir lernen falsch, sagt Anja Busse. Die Gedächtnistrainerin meint das Pauken in der Schule. Über den Sinn von Hausaufgaben, uralte Lerntechniken, die Spaß machen, und die Frage, warum wir uns Bilder so gut merken können.

SZ PlusInterview von Philipp Crone

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite