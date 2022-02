Solidaritätsadresse an Kiew

Kritische Lage in der Ukraine

Oberbürgermeister Dieter Reiter sichert seinem Amtskollegen Vitali Klitschko in Kiew Unterstützung der Partnerstadt München zu .

Die "uneingeschränkte Solidarität und Unterstützung der Landeshauptstadt" hat Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Mittwoch dem Bürgermeister der Münchner Partnerstadt Kiew, Vitali Klitschko, in einem Schreiben zugesichert. "Es ist unstrittig", so der OB, "dass die Grenzverletzung der russischen Truppen eine absolut inakzeptable Handlung darstellt." Diese Provokation könne sehr schnell eskalieren und großes Leid über die Bevölkerung der Ukraine bringen. Es müsse daher alles dafür getan werden, um die Krise gewaltfrei zu bewältigen.

Die größte Stärke der westlichen Partner sei dabei die Zusammenarbeit und Solidarität. "Eine friedliche, unabhängige, demokratische und wirtschaftlich prosperierende Ukraine - eng verbunden mit der internationalen Gemeinschaft - muss unser aller Ziel sein", schreibt Reiter. Er bedauere, dass ein persönliches Treffen zwischen Klitschko und ihm im Zuge der Sicherheitskonferenz vergangenes Wochenende aufgrund von Zeitproblemen nicht zustande gekommen sei.