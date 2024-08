Ein 14 Jahre alter Bub und ein 16 Jahre alter Jugendlicher haben am Freitagabend in Harlaching einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Die beiden befanden sich auf einem brachliegenden Grundstück und hatten sogenannte Softairpistolen bei sich. Eine 17 Jahre alte Passantin sah die Waffen und alarmierte die Polizei. Diese rückte laut einer Sprecherin mit sechs Streifenwagen und noch mindestens fünf weiteren Fahrzeugen einer Einsatzhundertschaft an.