Weil für geförderten Wohnraum nicht mehr genug Geld da ist, soll die Stadt mehr Zugriff auf Wohnungen von privaten Investoren bekommen – um so auch künftig Menschen mit weniger Geld ein bezahlbares Leben in Neubauquartieren zu ermöglichen. Das schlagen die Vorsitzenden der SPD-Stadtratsfraktion, Anne Hübner und Christian Köning, in der Diskussion um eine Reform der Sozialgerechten Bodennutzung ( Sobon ) vor.

„Die Diskussion um die Sobon war bisher immer sehr stark von den Quoten für geförderten Wohnraum geprägt“, sagte Köning. „Aber wir haben ein grundsätzliches Problem mit den Fördermitteln dafür. Deshalb wollen wir weg von der Fokussierung auf die Quoten.“

Mit der 1994 eingeführten Sobon verpflichtet München private Bauherren, sich im Gegenzug für neues Baurecht und die damit verbundene Wertsteigerung des Grundstücks an den Infrastrukturkosten zu beteiligen. Zudem müssen sie einen Teil ihres Projekts als preisgedämpften Mietwohnungsbau realisieren. Die Quote dafür hat sich über die Jahre verändert. Bis 2021 lag sie bei 40 Prozent, danach bei 60 Prozent, zuletzt bei 50 Prozent.

Damit geförderte Wohnungen in diesem Modell entstehen, braucht es aber Fördergelder von Freistaat und Stadt. Der Freistaat hat die Zuweisung seiner Mittel für Sozialwohnungen jedoch so verändert, dass es für die bisherigen Sobon-Quoten keine Planungssicherheit mehr gibt. Und die Stadt hat kein Geld mehr, im bisherigen Umfang Wohnraum zu fördern.

Deshalb hat die Münchner Mango-Koalition vereinbart, die Sobon zu reformieren und dabei den Anteil des geförderten Wohnungsbaus zu reduzieren. Gespräche zwischen Politik, Verwaltung und der privaten Immobilienwirtschaft laufen. Im ersten Quartal 2027 soll die neue Sobon stehen – und Investoren motivieren, wieder mehr auf Wohnungsbau zu setzen als zuletzt. Vor diesem Hintergrund haben Hübner und Köning am Dienstagmittag in einem Pressegespräch SPD-Vorschläge für drei neue Sobon-Komponenten vorgestellt.

Punkt eins: Die Stadt verpflichtet die Investoren, einen Teil der Wohnungen an die kommunale Gesellschaft Münchner Wohnen abzutreten, die dann auf eigene Faust günstig vermieten könnte.

Punkt zwei: Ein Teil der Wohnungen wird über das städtische Wohnungsamt vergeben, und zwar zu einer Miete, die 20 Prozent unter Mietspiegelniveau liegt. Als Orientierungswert nannte Hübner die 16,80 Euro pro Quadratmeter, die derzeit im sogenannten preisgedämpften Mietwohnungsbau (PMB) anfallen. Die SPD-Fraktionschefin betonte aber auch, die Stadt wolle den Freistaat nicht aus seiner Verantwortung entlassen, geförderte Wohnungen zu finanzieren. Man könne etwa die Investoren verpflichten, einen Antrag für diese Fördermittel zu stellen, regte Hübner an. Und wenn dann vom Freistaat Gelder kämen, könne man damit günstigere Wohnungen finanzieren.

Punkt drei: Es werden Wohnungen für ein „München Modell Familie“ reserviert. Hier würden die Mieten durch eine städtische Förderung begrenzt und die Wohnungen speziell an Eltern mit Kindern gehen. Die kommunalen Mittel dafür will die SPD über die im kommenden Jahr anstehende Novelle des Mehrjahresprogramms „Wohnen in München VIII“ absichern. Hübner kam in diesem Zusammenhang auf die Olympia-Bewerbung zu sprechen: Wenn die Stadt nun Milliarden für Verkehrs-Neubauprojekte wie die U9 organisieren wolle, „dann glaube ich schon, dass auch ein deutlich dreistelliger Millionenbetrag für den Wohnungsbau möglich sein muss“.

Das neue System soll „atmend“ sein

Auf Zahlen, wie die drei Komponenten sich zueinander verhalten sollen und wie viel preisregulierten Wohnraum es künftig in Neubauprojekten noch geben wird, wollten Hübner und Köning sich nicht festlegen. Hübner nannte als Orientierungswert „mindestens ein Drittel“. Einbeziehen in die Gesamtrechnung zwischen Stadt und Investoren müsse man auch die Beiträge zu den Infrastrukturkosten.

Das neue System solle auch „atmend“ sein, so Hübner, je nach spezifischem Bauprojekt und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Essenziell ist aus Sicht der SPD, dass eine soziale Durchmischung von Quartieren gesichert bleibt, ansonsten wären die Projekte „für die SPD nicht zustimmungsfähig“, betonte der Co-Fraktionschef Köning. Er verwies darauf, dass jede neue Wohnung Infrastrukturkosten im Bereich von 200 000 Euro für die Stadt auslöse, „dafür können dann nicht nur Eigentumswohnungen entstehen“.

Er merkte auch an, es handele sich um Vorschläge seiner Partei für die Sobon-Diskussion. „Sollten andere coole Ideen haben, sind wir völlig offen“, sagte Köning. Er bezog sich dabei auch auf die Koalitionspartner von Grünen/Rosa Liste und FDP/Freie Wähler.

Wie die private Immobilienwirtschaft die Ideen der SPD bewertet, blieb am Dienstag offen. Andreas Eisele, Präsident des Branchenverbandes BFW Bayern, sagte, es sei „noch zu früh“, sich dazu zu äußern. Auch wie der BFW sich eine neue Sobon vorstellt, konnte er nicht sagen. Die internen Abstimmungen liefen noch.