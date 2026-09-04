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Digitale GewaltWenn Influencer Frauen ansprechen – und heimlich filmen

Lesezeit: 3 Min.

Mit Smart Glasses lassen sich Ton- und Bildaufnahmen erstellen – oft ohne dass das Gegenüber es merkt.
Mit Smart Glasses lassen sich Ton- und Bildaufnahmen erstellen – oft ohne dass das Gegenüber es merkt.
Foto: Christoph Schmidt/dpa

Im Internet landen immer häufiger Clips von Männern, die Frauen in der Öffentlichkeit ansprechen. Dabei wissen diese oft nicht, dass sie dabei aufgenommen werden – denn die Kamera befindet sich in der Brille ihres Gegenübers.

Von Linus Freymark

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Zwei junge Frauen laufen auf der Straße, als der Typ sie anspricht. „Ey sorry, kennt ihr euch hier aus?“ Und als die Antwort ja ist: „Kannst du mir nur kurz zeigen, wie ich den Weg zu deinem Herzen finde?“ Dann Schnitt, Musik im Off, im Bild wirft ein Basketballer einen Dreier. Treffer versenkt, soll das wohl heißen. Dann wieder Schnitt, die Antwort der jungen Frau im schwarzen Abendkleid: „Ich habe einen Freund.“ Der Mann lässt nicht locker. „Ehrlich? Der lässt dich so raus?“

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