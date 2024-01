Von Dirk Wagner

Es ist mehr als nur ein Wortspiel, das aus dem angedachten Titel "Everything Is A Lie" (Alles ist eine Lüge) den tatsächlichen Albumtitel "Everything Is Alive" (Alles ist lebendig) wachsen ließ. Auf ihrem so betitelten fünften Album öffnet sich die 1989 im englischen Reading gegründete Band Slowdive nach ihrem Comeback-Album vor sechs Jahren auch einer elektronischen Musik, die jetzt im Gitarrengewitter mitschwingt. Doch so wie der Name des Albums lebensbejahend verändert wurde, wendet sich auch die Musik von Slowdive in der ausverkauften Muffathalle wieder dem Organischen, dem Lebendigen zu.