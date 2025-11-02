Kaum sind die ersten Voralpen-Hügel nur ein klitzekleines bisschen schneeweiß gezuckert, ist sie auch schon wieder da: die Vorfreude auf den Winter. Diese mündet direkt in einen Gang in den Keller, um mit dem Nachwuchs schon mal Skilängen und Skischuhgrößen zu checken. Gefüttert wird die Vorfreude auf Schnee derzeit mit dem sogenannten Ski- und Snowboard-Porn: spektakuläre Filme und Videos von den Extrem-Darstellern der Szene.

Als unlängst in Wien Downhill Skiers – Ain’t No Mountain Steep enough (ab 30.10. im Mathäser, Gloria und Rio) vorgestellt wurde, kamen nicht nur VIPs wie Franz Klammer sowie die ehemaligen Skispringer Thomas Morgenstern und Andreas Goldberger, sondern auch Johan Eliasch, der Präsident des Welt-Skiverbands Fis. Auf der Bühne standen mit Marco Odermatt, Vincent Kriechmayr, Dominik Paris, Cyprien Sarrazin und Aleksander Aamodt Kilde die weltbesten Abfahrtsläufer, die Protagonisten des Films. Eine Saison lang hat sie das Filmteam begleitet, herausgekommen sind 130 packende Minuten voller Zweifel, Angst, Euphorie und Schmerz. Nicht wenige Szenen spielen in Krankenhäusern und Reha-Zentren. Auch nicht schön: Odermatts zerknittertes Gesicht, als um 3.40 Uhr der Wecker klingelt und zum Training ruft.

Schön dagegen die Berufsbeschreibung Kriechmayrs: „Wir sind ein paar Wahnsinnige, die einfach runter wollen.“ Odermatt sagt: „Wir Abfahrer sind wie zwei verschiedene Menschen: Der eine ist entspannt, der andere ein Tier.“ Speziell waren für ihn die Bilder vom Vater, der als Zuschauer während der Rennen offenbar körperliche Schmerzen durchmacht, so sehr geht er mit: „Ein intensives Gefühl, meine Eltern so zu sehen, wie sie mitfühlen, sich sorgen. Da möchte ich nicht tauschen. Da fahre ich lieber runter.“

Jede Menge Hingucker hat am 3. November (Rio Filmpalast, 19.30 Uhr) auch La Nuit de la Glisse zu bieten, der Klassiker in der Action-Film-Szene. In den Filmen „Chronicles Of A Wild Decade“ und „Freebirds“ geht es um junge Sportler, die in extremen Umgebungen ihre Grenzen verschieben, vom Bigwave-Surfen in Nazaré bis zum Speedriding in den Alpen. Drei Tage später, am 6. November, macht die Arcteryx Winter Tour Station in der Stadt, und zwar im Zirka Space, dem Zentrum für interdisziplinäre Raum- und Kulturarbeit, in der Dachauerstraße 110c.

Gleich sechs Werke sind am 12. November beim europaweit tourenden Freeride Film Festival im Mathäser zu bestaunen, wogegen es bei Mountains On Stage am 27. November in Augsburg (Liliom Kino, ab 19.30 Uhr) in vier Filmen vom K2 bis zum Mont Blanc geht, mal auf Skiern, mal im Klettergurt.

Und dann ist da noch ein Klassiker: die European Outdoor Film Tour, die zum Beispiel am 29. und 30. November (jeweils 15 und 19 Uhr, weitere Termine im Dezember und Januar) in der Alten Kongresshalle einen Stopp einlegt. Dann kann der Winter wirklich kommen.