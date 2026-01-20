Wo trifft man sich in München mit einer für Südafrika startenden Slalomläuferin? Na, in der Bar Alpina im Sporthaus Schuster natürlich. Schließlich wird es im Gespräch gleich um hochalpinen Leistungssport gehen, um die bevorstehenden Olympischen Winterspiele in Cortina d‘Ampezzo, und da ist das traditionsreiche Sporthaus am Rindermarkt schon die passende Adresse. Gut, die Bar des Cortiina Hotels in der Ledererstraße wäre auch nicht schlecht gewesen, aber zum Schuster hat Team Südafrika halt nochmal mehr Bezug: „Ich hab’ hier jahrelang die Kataloge gemacht“, erzählt Christian Markthaler, und schon ist man mittendrin in der Geschichte einer Familie, die mit sportverrückt nur unzureichend beschrieben ist und die am 15. Februar, dem 19. Geburtstag von Markthalers Tochter Lara, beim olympischen Riesenslalom in Cortina einen neuen sportiven Höhepunkt erreichen wird.