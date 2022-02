Der Bezirksausschuss Sendling-Westpark macht sich für eine Modernisierung und Erweiterung der Skateranlage im Südpark stark. Der Parcours am Surheimer Weg könne "ein paar zusätzliche Elemente" gut brauchen, befand die Stadtteilvertretung und verabschiedete einstimmig einen entsprechenden Antrag. Weil die Anlage an der Grenze zum Nachbar-Stadtbezirk Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln liegt, sollen die dortigen Lokalpolitiker mit ins Boot geholt werden, um den Ausbau der Freizeiteinrichtung "ein bisschen anzutreiben". In Sendling-Westpark war man sich in dieser Frage selten einig; gleich drei Fraktionen hatten Vorstöße zur Verbesserung des Skateparks unternommen. Der Sendlinger Wald war in den vergangenen Jahren bereits Ziel umfänglicher Aufwertungsmaßnahmen.