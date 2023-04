Von Julian Raff

Der Trend zur Ganztagsschule verschiebt die Freizeit vieler Jugendlicher nach hinten - gerade an den kurzen Tagen im Winter oder in den Übergangsmonaten kann die frühe Dunkelheit ihren Bewegungsdrang behindern. Flutlichtanlagen versprechen Abhilfe, nicht nur auf Vereins-Fußballplätzen, sondern neuerdings auch für die boomenden offenen Sportangebote wie Skateparks. Nach einem erfolgreichen Pilotversuch auf der großen Anlage "Im Gefilde" in Waldperlach will die Stadt in den nächsten Jahren 21 solcher "Jugendspieleinrichtungen" beleuchten und dafür mehr als neun Millionen Euro in die Hand nehmen. Die seinerzeitige rot-schwarze Rathauskoalition hatte das Projekt Anfang 2017 angestoßen.

Im Herbst 2018 wurden auf der Waldperlacher Anlage für 300 000 Euro insgesamt zwölf Lichtmasten für den Skatepark, den Kunstrasenbolzplatz und den Streetballplatz installiert, die Balltreffern standhalten und insektenfreundlich "warmweiß" strahlen, mit einer Lichtfarbe von 3000 Kelvin. Zum Schutz von Insekten werden die Sportflächen konzentriert, ohne Streuung angestrahlt. Um Verschwendung zu vermeiden, wird die Beleuchtung über eine Zeitschaltuhr geregelt. Kurz vor dem Ausschalten strahlt das Flutlicht fünf Minuten lang nur gedämpft, um Unfälle durch plötzliche Dunkelheit zu vermeiden. Von 22 bis 6 Uhr wird die Beleuchtung zentral abgeschaltet.

Detailansicht öffnen Die Abschnitte mit Tageslicht sind gerade im Winter eher kurz. (Foto: Mark Siaulys Pfeiffer)

Detailansicht öffnen Auf der Skateanlage "Im Gefilde" ist die Zahl der Nutzungen durch einzelne Besucher seit dem Bau des Flutlichts massiv gestiegen. (Foto: Mark Siaulys Pfeiffer)

Die Auswertung des Versuchs sollte eigentlich bis Frühjahr 2020 abgeschlossen sein, was sich durch Corona um zwei Jahre verzögerte. Heraus kam schließlich, dass die Beleuchtung 5000 bis 8000 zusätzliche Besuche pro Jahr ermöglicht. Der Energiebedarf von 4370 Kilowattstunden entspricht dabei dem mittleren Jahresverbrauch eines Vier-Personen-Haushalts. Die Nutzer der Anlage und die (ziemlich weit entfernten) Anwohner der Anlage zeigten sich in einer Befragung gleichermaßen angetan vom beleuchteten Abendsport.

Eine Machbarkeitsstudie listet nun 21 weitere beleuchtungstaugliche Anlagen auf. Sie liegen verteilt übers Stadtgebiet, von Freiham über Feldmoching-Hasenbergl und Milbertshofen-Am Hart bis nach Riem sowie in zentraleren Bereichen wie der Maxvorstadt, Sendling oder an der Theresienwiese. Die Investitionskosten variieren stark, sie liegen je nach Größe und Lage der Plätze zwischen 100 000 und 700 000 Euro. Insgesamt sind neun Millionen Euro veranschlagt, die von 2024 bis 2029 investiert werden sollen. Der laufende Betrieb soll, inklusive der Energiekosten von rund 20 000 Euro etwa 200 000 Euro pro Jahr kosten. Außerdem will die Stadt für das Projekt drei neue Stellen in der Verwaltung schaffen. Der städtische Bauausschuss wird sich von Mai an mit dem Projekt befassen. Die Kämmerei hat sich mit den Ausgaben bereits einverstanden erklärt.