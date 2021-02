Interview von Oliver Hochkeppel

Die Neunzigerjahre waren die erfolgreichste Zeit in der Karriere der Sissi Perlinger. Eine schillernde Figur, die in Paris, New York und Wien schreiben, schauspielern, singen und tanzen gelernt hatte. Für ihre wilden Shows bekam sie den Deutschen Kleinkunstpreis, für ihre ernste Rolle im Russen-Mafia-Thriller "Der letzte Kurier" den Adolf-Grimme-Preis, sie wurde zur "beliebtesten Bühnenpersönlichkeit Münchens" gewählt und bekam schließlich sogar ihre eigenen Fernseh-Shows. So viel halste sie sich auf, dass sie gesundheitlich wie privat in die Krise rutschte und sich seit 15 Jahren auf ihre eigenen Programme und Bücher konzentrierte. Jetzt aber gibt es ein Wiedersehen mit ihr im Fernsehen: In der am 10. Februar startenden ZDF-Serie "Kanzlei Berger" spielt sie Angelika Berger, die Mutter zweier unterschiedlicher Töchter, die sich nach dem Herzinfarkt des Vaters zusammenraufen müssen, um dessen Landsberger Kanzlei am Laufen zu halten.