Interview von Oliver Hochkeppel

Ende der Achtzigerjahre, nach Lehrjahren in Paris, New York und Wien, machte sich die in München aufgewachsene Sissi Perlinger auf, das brave deutsche Entertainment aufzumischen. Als singender, tanzender, musizierender Paradiesvogel in verwegenen Kostümen und mit ebenso verwegenen Themen (Sexualität zum Beispiel) spielte sie sich nach oben. Wurde zur "beliebtesten Bühnenpersönlichkeit Münchens" gewählt, gewann den Deutschen Kleinkunstpreis, für die sich bald anschließenden TV-Rollen sogar den Adolf-Grimme-Preis, bekam Titelstorys und eigene Fernsehshows. So viel wurde es, dass sie von einem Burn-Out samt Tinnitus und Beziehungsende gestoppt wurde. Doch Perlinger kam wieder, mit Büchern und Solo-Programmen, in denen sie ihre Erfahrungen humorvoll verarbeitete. Unlängst hat sie bekannt gegeben, ihre deutsche Bühnenkarriere zu beenden; mit ihrem Programm "Worum es wirklich geht" befindet sie sich also auf Abschiedstour, in München wird sie am 28. November im Prinzregententheater zum letzten Mal zu sehen sein. Da trifft es sich, dass sie an diesem Montag im Lustspielhaus den Ehrenpreis des Bayerischen Kabarettpreises entgegennehmen darf. Der ganze Abend wird am Donnerstag, 27. Oktober, um 21 Uhr im BR-Fernsehen ausgestrahlt. Zeit für ein Gespräch.