Trauer ist ein extremer Zustand. Er setzt die Gesetze der Zeit außer Kraft, er fährt als Schmerz zwischen die Rippen, er fühlt sich wie eine „Amputation“ an. So erlebte und beschrieb es Siri Hustvedt nach dem Tod von Paul Auster vor zwei Jahren, so erzählt sie es bei ihrer Lesung in München. Die innige Beziehung zu dem Mann, mit dem sie 43 Jahre verheiratet war – Vergangenheit. „Ich vermisse Paul und Siri“, sagt sie auf Englisch, „das Und“, erklärt sie später auf Deutsch. Und schaut dabei gar nicht betrübt, sondern lässt ein keckerndes Lachen los.