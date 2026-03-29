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US-amerikanische Schriftstellerin in MünchenSiri Hustvedt: „Es gibt Widerstand!“

Lesezeit: 3 Min.

„Es gibt Hoffnung“, sagt Siri Hustvedt (Mitte, umrahmt von Schauspielerin Maria Furtwängler und Moderatorin Susanne Becker), und damit meint sie vermutlich nicht nur die erschütterte Demokratie in den USA.
„Es gibt Hoffnung“, sagt Siri Hustvedt (Mitte, umrahmt von Schauspielerin Maria Furtwängler und Moderatorin Susanne Becker), und damit meint sie vermutlich nicht nur die erschütterte Demokratie in den USA. Florian Peljak

Die New Yorker Star-Schriftstellerin stellt in der Großen Aula der LMU ihr Memoir „Ghost Stories“ vor –  und spricht über die innige Beziehung zu ihrem verstorbenen Mann Paul Auster ebenso wie über die Regierung Trump.

Von Antje Weber

Trauer ist ein extremer Zustand. Er setzt die Gesetze der Zeit außer Kraft, er fährt als Schmerz zwischen die Rippen, er fühlt sich wie eine „Amputation“ an. So erlebte und beschrieb es Siri Hustvedt nach dem Tod von Paul Auster vor zwei Jahren, so erzählt sie es bei ihrer Lesung in München. Die innige Beziehung zu dem Mann, mit dem sie 43 Jahre verheiratet war – Vergangenheit. „Ich vermisse Paul und Siri“, sagt sie auf Englisch, „das Und“, erklärt sie später auf Deutsch. Und schaut dabei gar nicht betrübt, sondern lässt ein keckerndes Lachen los.

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