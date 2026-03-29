Trauer ist ein extremer Zustand. Er setzt die Gesetze der Zeit außer Kraft, er fährt als Schmerz zwischen die Rippen, er fühlt sich wie eine „Amputation“ an. So erlebte und beschrieb es Siri Hustvedt nach dem Tod von Paul Auster vor zwei Jahren, so erzählt sie es bei ihrer Lesung in München. Die innige Beziehung zu dem Mann, mit dem sie 43 Jahre verheiratet war – Vergangenheit. „Ich vermisse Paul und Siri“, sagt sie auf Englisch, „das Und“, erklärt sie später auf Deutsch. Und schaut dabei gar nicht betrübt, sondern lässt ein keckerndes Lachen los.
US-amerikanische Schriftstellerin in MünchenSiri Hustvedt: „Es gibt Widerstand!“
Lesezeit: 3 Min.
Die New Yorker Star-Schriftstellerin stellt in der Großen Aula der LMU ihr Memoir „Ghost Stories“ vor – und spricht über die innige Beziehung zu ihrem verstorbenen Mann Paul Auster ebenso wie über die Regierung Trump.
Von Antje Weber
Schriftstellerin Dana Grigorcea im Gespräch:„Kunst öffnet das Tor zur Freiheit“
Die Schriftstellerin Dana Grigorcea kreist nicht nur in ihren Büchern um die Freiheit, sie kuratiert auch das nächste Literaturfest München zum Thema. Ein Gespräch über Heroismus in politischen Kämpfen – und die Freiheit in der Literatur und der Liebe.
Lesen Sie mehr zum Thema