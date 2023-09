Große Besetzung: Die BR-Symphoniker unter der Leitung von Sir Simon Rattle mit Mahlers sechster Symphonie in der Isarphilharmonie München.

Von Harald Eggebrecht

Die riesige Orchesterbesetzung hat das Podium der Isarphilharmonie wirklich bis zum letzten Zentimeter ausgefüllt. Gustav Mahlers sechste Symphonie, wegen ihrer marschhaften Unerbittlichkeit im Kopfsatz, ihres bitterbösen Sarkasmus im Scherzo und ihrer monströsen Zusammenbrüche im gewaltigen Finale als "die Tragische" bezeichnet, braucht das enorme Instrumentarium, um all die Stimmungen und Verstimmungen, massive und leise Bedrohungen, vorschnelle Scheinlösungen und dann doch katastrophische Aufbäumungen und Abstürze in ungeheuerlicher Klangfarbenvielfalt auszugestalten. Das BR-Symphonieorchester durchlebte den Symphoniekoloss mit höchster Intensität, weil der neue Chefdirigent, Sir Simon Rattle sich in die Klüfte und Schlünde Mahlerscher Klanggebirge mit einem Feuer und einer Leidenschaft hineinstürzte, die alle auf dem Podium wie im Saal unmittelbar bis zum letzten Ton packte.