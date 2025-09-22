Zum Hauptinhalt springen

Soziale KontakteWie findet man neue Freundinnen und Freunde?

Lesezeit: 7 Min.

Es ist verwunderlich, dass ausgerechnet die Bewohner der Stadt mit dem größten Volksfest der Welt Schwierigkeiten haben, sich unters Volk zu mischen. Die „Friends of Strangers“-Party  soll helfen, neue Freunde kennenzulernen.
Es ist verwunderlich, dass ausgerechnet die Bewohner der Stadt mit dem größten Volksfest der Welt Schwierigkeiten haben, sich unters Volk zu mischen. Die „Friends of Strangers“-Party  soll helfen, neue Freunde kennenzulernen. (Foto: Robert Haas)

Viele junge Menschen fühlen sich in München einsam und verloren. Warum es ihnen so schwerfällt, Anschluss zu finden – und was hilft.

Von Melissa Kleindienst und Meryem Sener

Auf dem Weg Richtung Wittelsbacherbrunnen sieht man schon die Lichter, hört man den Bass, die Stimmen. An diesem Sommerabend findet am Kulturstrand am Lenbachplatz eine „Friends of Strangers“-Party statt. Freunde von Fremden, so das Konzept – Menschen sollen raus aus ihrer Bubble. Sollen jenseits ihrer Filterblase Menschen kennenlernen. Leicht gesagt, schwer umgesetzt, zumindest in München. Die Stadt ist nicht bekannt dafür, dass man abends allein loszieht und mit zehn neuen Freunden nach Hause geht. Vielmehr berichten viele davon, dass sie in dieser Stadt kaum Menschen kennenlernen.

Zur SZ-Startseite

Gen Z und Schönheitsideale
:Neue Brüste, neue Nase, neue Vulva

Die Gen Z postet unermüdlich darüber, den eigenen Körper zu akzeptieren. Warum denken trotzdem viele jungen Menschen über eine Schönheitsoperation nach? Drei junge Frauen erzählen.

SZ PlusVon Leonie Schulz

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite