Viele junge Menschen fühlen sich in München einsam und verloren. Warum es ihnen so schwerfällt, Anschluss zu finden – und was hilft.

Von Melissa Kleindienst und Meryem Sener

Auf dem Weg Richtung Wittelsbacherbrunnen sieht man schon die Lichter, hört man den Bass, die Stimmen. An diesem Sommerabend findet am Kulturstrand am Lenbachplatz eine „Friends of Strangers“-Party statt. Freunde von Fremden, so das Konzept – Menschen sollen raus aus ihrer Bubble. Sollen jenseits ihrer Filterblase Menschen kennenlernen. Leicht gesagt, schwer umgesetzt, zumindest in München. Die Stadt ist nicht bekannt dafür, dass man abends allein loszieht und mit zehn neuen Freunden nach Hause geht. Vielmehr berichten viele davon, dass sie in dieser Stadt kaum Menschen kennenlernen.