In digitalen Videos leiten Münchner Musiker zum Singen ihrer Lieblingslieder an.

Wer will da nicht zumindest mitbrummen, wenn Miyaji zur Nasenflöte greift oder Namie von den "Senioren der Sonne" singt. Gemeinsam sind sie Coconami, jenes japanische Münchner Duo, das seit 2006 die Welt mit ihrem Ukulele-Folk bezaubert. Jetzt kann man quasi zu ihrem Background-Chor werden. Möglich macht's das Projekt "Sing mit uns", das das Kulturreferat gemeinsam mit dem Münchner Indie-Label Trikont angestoßen hat. In digitalen Videos leiten Coconami und andere Künstler bis Ende Januar jeden Sonntag von 10 Uhr an zum Singen ihrer Lieblingslieder an: auf dem Youtube-Kanal @Urbane Volkskultur München sowie auf muenchen.de/volkskultur, auf Facebook unter http://www.facebook.com/ kulturreferatvolkskultur und bei Instagram @urbane_volkskultur_muenchen. Moderiert wird die Reihe von Labelchefin Eva Mair-Holmes, die eine ganze Reihe von Trikont-Künstlerinnen und Künstler zu den Selber-Sing-Stunden mitbringt: die Bratistin und Multiinstrumentalistin Evi Keglmair etwa, Maria Hafner oder Café Unterzucker. Mit dabei sind auch Andreas Bittl, Stephan Murr, Veronika und Johanna Bittenbinder, die Musikpädagoginnen Andrea Pancur und Rose Bihler Shah sowie die Musikerin und Musikpädagogin Traudi Siferlinger. Die Videos sind in der Playlist jederzeit abrufbar. Mehr Infos unter muenchen.de/volkskultur und trikont.de.