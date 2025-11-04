Wenn einer um die Kraft der Musik weiß, dann ist es Simon Rattle , verdankt er ihr doch seine Existenz. Der Vater, so hat er dem BR einmal verraten, importierte als Kaufmann Geigen nach England und war ein hervorragender Jazzmusiker. Seine Mutter führte einen Plattenladen, wo sich die Eltern kennenlernten. All das geschah in den Fünfzigern in Liverpool, wo Lkw-Fahrer Geige spielten und Drucker Oboe.

Musik hatte hier nichts Elitäres. Die Leute musizierten in Brassbands, in Pubs oder bei Familie Rattle um die Ecke, wo John Lennon mit seinen Kumpels den Mersey Sound kreierte. Little Simon, ein Musiknerd vor dem Herrn, traktierte Mitte der Sechzigerjahre im Merseyside Youth Orchestra die Percussion und organisierte schon als Teenager sein erstes Benefizkonzert, das er natürlich auch dirigierte. The rest is history, wie es so schön heißt.

60 Jahre später, in einer anderen musikverrückten Stadt, in München. Als Chefdirigent des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks stellten er und mit ihm seine Musikerinnen und Musiker ihr Talent einmal mehr in den Dienst einer guten Sache. Am 8. November spielen sie in der Isarphilharmonie ein Konzert zugunsten des Spendenhilfswerks der Süddeutschen Zeitung: SZ Gute Werke, vormals SZ-Adventskalender.

Ein begeistertes Publikum beim Benefizkonzert vor einem Jahr. (Foto: Stephan Rumpf)

Ein Event mit einiger Tradition im Münchner Konzertkalender, 2009 initiiert vom einstigen BRSO-Chef Mariss Jansons zusammen mit dem kulturell weit vernetzten, 2018 verstorbenen SZ-Lokalchef Christian Krügel. Beide waren überzeugt davon, dass Musik eine große Bedeutung für die kindliche Entwicklung hat, beim Lernen hilft und sich positiv auf Konzentration, Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl auswirkt. Ja, überhaupt zur Herzensbildung eines Menschen führt. So tragen die Einnahmen aus dem Benefizkonzert dazu bei, Musikunterricht zu finanzieren, beziehungsweise Hilfe bei der Anschaffung von Instrumenten zu leisten. Längst gilt das BRSO-Konzert als eine Säule des Spendenaufkommens für SZ Gute Werke, das nunmehr im 76. Jahr – durch die Großzügigkeit der Leserinnen und Leser – Menschen in Not unterstützen kann.

Für Simon Rattle, der seit Saison 2023/2024 das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks leitet, stand nie außer Frage, dass er das Engagement seines 2019 gestorbenen Vorgängers fortsetzt. „Das Konzert ist ein Schatz. Es ist ein typisches Mariss-Jansons-Projekt. Mariss war ein Mensch, der diesen Namen verdient. Zwei der größten Institutionen der Stadt schließen sich für dieses Konzert zusammen, um zu helfen. Nichts läge mir mehr am Herzen“, so Rattle 2024.

Am 8. November präsentiert er mit seinem Orchester nun also sein drittes Gute-Werke-Benefizkonzert. Auf dem Programm in der Isarphilharmonie stehen diesmal Robert Schumanns Symphonie Nr. 2 C-Dur, op. 61 und Anton Bruckners Symphonie Nr. 7 E-Dur. Keine zufällige Wahl, für Schumann war die Arbeit an seiner Zweiten so etwas wie Antidepressivum, litt er doch zur Zeit ihrer Entstehung 1845 an, wie er es ausdrückte, „nervösen Zuständen“. Ein langsamer Heilungsprozess setzte ein, den man, davon war der Komponist überzeugt, dem Werk anhöre.

Und Anton Bruckner? Dem gelang mit seiner 1884 uraufgeführten Siebten endlich der Durchbruch. Das Adagio, das er als „Trauermusik“ dem von ihm hochverehrten Richard Wagner widmete, war ein großer Erfolg. Dass es 1945 vom Reichsrundfunk gespielt wurde, als die Nachricht von Hitlers Tod über den Äther ging, dagegen konnte sich Bruckners Musik nicht wehren.

Sir Simon Rattle und das BRSO, SZ-Benefizkonzert, 8. 12., 19 Uhr, Isarphilharmonie, Infos unter www.brso.de