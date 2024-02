Der 70 Jahre alte Angeklagte steht vor Prozessbeginn am Donnerstag am Landgericht München I im Gerichtssaal.

Von Susi Wimmer

Etliche Zeugen können nicht mehr gehört werden, weil sie bereits verstorben sind. Die meisten Vorgänge und Ermittlungsansätze sind in dicken Aktenbänden festgehalten - und an denen nagt auch schon der Gilb. Es ist ein spektakulärer Indizienprozess, den die zweite Schwurgerichtskammer am Landgericht München I nun aufgerufen hat: Gut 45 Jahre nach dem Tod eines Rentners muss sich ein mittlerweile 70 Jahre alter Engländer für die Bluttat verantworten. Denn Mord verjährt nie.