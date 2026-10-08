Lichtkunst, Konzerte und eine Lasershow um Mitternacht: So haben etwa 10 000 Menschen den vergangenen Jahreswechsel auf der Silvestermeile in der Ludwigstraße gefeiert. Die zentrale Party in der Innenstadt ist als Pilotprojekt auf zwei Jahre angelegt. Doch nun wird es in diesem Jahr keine Silvestermeile geben: In einer am Donnerstag verschickten Mitteilung teilt die Veranstalterin, die private Eventagentur Gral, mit, dass die Feier heuer nicht stattfinden werde.

Die Premiere 2025/26 bei klirrender Kälte war beim Publikum durchwachsen angekommen. Lob gab es vor allem für die Lichtinstallationen an Gebäuden, Kritik an der Lasershow, der Organisation und der Preisgestaltung. Die regulären Tickets kosteten 40 Euro, es gab aber auch 400 Gratis-Tickets für finanziell Benachteiligte. 10 000 Tickets wurden verkauft, doppelt so viele Menschen hätten auf dem Areal Platz gehabt.

Trotzdem sprach sich danach eine Mehrheit im Stadtrat für eine Neuauflage aus. Den Versuch einer zentralen Party in der Stadt ohne Böller und Feuerwerk bewerteten die meisten Fraktionen als grundsätzlich gelungen. Auch der Veranstalter signalisierte, weitermachen zu wollen und das Konzept mit Blick auf die Kritikpunkte zu überarbeiten.

Daraus wird nun vorerst nichts. Als Grund für die Absage nennt Gral in der Mitteilung „offene rechtliche Fragen aus der Vorbereitung, die trotz enger Zusammenarbeit mit den städtischen Stellen bislang nicht rechtzeitig geklärt werden konnten“. Dabei gehe es etwa um Genehmigungsfragen und „die rechtssichere Einbindung von Sponsoren auf der Veranstaltungsfläche“.

Aus einer Vorlage für den Wirtschaftsausschuss am kommenden Dienstag, die der SZ vorliegt, geht hervor, dass auch die städtischen Behörden ein gemischtes Fazit der Premiere ziehen. Letztlich spricht sich aber das Wirtschaftsreferat, bei dem die Fäden zusammenlaufen, „vor dem Hintergrund der identifizierten Verbesserungsmaßnahmen“ für eine Neuauflage aus. Doch am 17. September habe der Veranstalter per Mail ans Kreisverwaltungsreferat seine Anträge zurückgezogen, heißt es am Ende des Papiers.

Der kurzfristige Rückzieher kommt im Stadtrat nicht bei allen gut an. „Ich war ein bisschen überrascht“, sagt Beppo Brem (Grüne). So spät könne man keinen anderen Veranstalter mehr finden. Seinem Eindruck nach sei die Verwaltung der Agentur Gral „sehr entgegengekommen“. CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl findet es „schade“, dass es in diesem Jahr keine Silvestermeile gibt. Man werde das Gespräch mit der Agentur suchen, auch zur Frage, ob und wie das Event ein Jahr später stattfinden kann.

Für 2027/28 wäre auch ein neuer Veranstalter denkbar

Grundsätzlich halte er die Idee einer zentralen Feier nach wie vor für gut, so Pretzl, zumal, wenn sie die Stadt nichts koste. Auch die Grünen zeigen sich offen gegenüber einer Neuauflage 2027/28. Vielleicht dann aber mit einem neuen Veranstalter, so Brem. Die SPD-Fraktion wollte sich auf Anfrage nicht äußern.

Gral-Geschäftsführer Alexander Wolfrum will freilich im nächsten Jahr gern weitermachen. Die Anträge seien schon gestellt, sagt er. Man werde gemeinsam mit Partnern, Förderern und Behörden „die Grundlage schaffen, damit die Silvestermeile zum Jahreswechsel 2027/2028 zurückkehren könnte“, heißt es in der Mitteilung von Gral, „auf breiter gesellschaftlicher Basis, mit günstigen Tickets und hohem künstlerischem Anspruch“.

Das Wirtschaftsreferat verweist allerdings darauf, dass das Pilotprojekt ausdrücklich für den vergangenen und den bevorstehenden Jahreswechsel genehmigt worden sei. Sollte die Silvestermeile erst 2027/28 wieder stattfinden, müsste der Stadtrat erneut darüber entscheiden.