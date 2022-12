Das ist an Silvester in München los

Von der Party im Techno-Club über Artistik auf Tollwood bis zur Operette im Gärtnerplatztheater: In München ist an Silvester vieles geboten. Eine Auswahl prickelnder Ausgehtipps.

Von SZ-Autorinnen und -autoren

Winter-Revue auf Skiern

Detailansicht öffnen Ein Preisausschreiben hat sie in den Tiroler Alpen zusammengeführt: Fritz Hagedorn (Armin Kahl) und Millionär Eduard Tobler (Erwin Windegger) samt Diener Johann Kesselhuth (Alexander Franzen) in der Operette "Drei Männer im Schnee" am Gärtnerplatztheater. (Foto: Christian POGO Zach)

Abtauchen in eine Zeit, in der es noch echte Generaldirektoren mit Kammerdienern gab und keine austauschbaren CEOs, denen beim Wort "Profil" allenfalls der eigene Instagram-Auftritt einfällt. Zurück in die Epoche der Grand Hotels, die ihren Namen noch verdienen, in der die Frauen noch Hilde, die armen Schlucker noch Fritz und die Ski-Lehrer natürlich Toni heißen. Die Menschen suchen noch bei Preisausschreiben das große Glück und verzocken nicht ihr Leben mit Online-Wetten. Die Revue-Operette "Drei Männer im Schnee", nach Erich Kästner, ist auf konsequent-ironische Weise retro, dabei so neu wie eine Netflix-Produktion. Uraufführung war Januar 2019 am Gärtnerplatz, das Komponisten-Quartett Thomas Pigor, Konrad Koselleck, Christoph Israel und Benedikt Eichhorn muss sich für das Auftragswerk viel vom Sound aus der vermeintlich goldenen Ufa-Zeit einverleibt haben.

Gärtnerplatz-Intendant Josef E. Köpplinger hat rasant inszeniert, inklusive Stepptanz auf Skiern. Die Verwechslungskomödie, die im Tiroler Winter spielt, ist also ein perfektes Vorhaben für einen ausgelassenen Silvesterabend, bei dem man der Angst vor der Zukunft trotzdem nicht ganz entfleucht. Im Stück feiern sie die Jahreswende 1932/33 und prosten - noch - voller Zuversicht: "1933 wird ein gutes Jahr!" Doch SA-Braunhemden tanzen schon die Polonaise mit. Jutta Czeguhn

"Drei Männer im Schnee", 31.12., 18 Uhr (Restkarten), Gärtnerplatztheater, 2. und 3.1., 19.30 Uhr, Karten unter www.gaertnerplatztheater.de und Tel.: 2185 1960

Countdown im Techno-Club

Detailansicht öffnen Für endlose Tanznächte steht DJ Hell. (Foto: Sven Simon/imago)

Wenn die Nachtschwärmer im Harry Klein heuer das neue Jahr einzählen, sind die letzten Tage des renommierten Münchner Elektro-Clubs längst gezählt. Im April voraussichtlich müssen die Techno-Freunde ihre Heimat an der Sonnenstraße, die nicht zuletzt ihretwegen "Feierbanane" genannt wird, räumen. Ein Hotel soll dann dort gebaut werden, das Harry Klein hat noch keine neue Bleibe für "ultra Visuals und mega Bässe". Dennoch will man nach 17 Jahren und fast 3000 Künstlern an den letzten Tagen keine Trübsal blasen, schon gar nicht an Silvester, da will man es noch einmal mit einem besonderen Stargast krachen lassen: DJ Hell.

Helmut Josef Geier ist eine Legende, er legte schon Ende der Siebziger in Altenmarkt an der Alz auf, war einer der ersten House-DJs Deutschlands im Münchner Tanzlokal Größenwahn, dann Techno-Pionier im Berliner Tresor wie im Harry-Klein-Vorgänger Ultraschall. Seine Sets sprühen vor Ideen, sind schwitzig-elegant und scheinen endlos - ein gutes Signal für die Zukunft. Michael Zirnstein

Silvester im Harry Klein, 22-9 Uhr, Sonnenstraße 8, Abendkasse 16 Euro, www.harrykleinclub.de

Varieté und Swing auf der Theresienwiese

Detailansicht öffnen Das fabelhafte Varieté "La Galerie" von der kanadischen Artisten-Gruppe Machine de Cirque im Grand Chapiteau gibt es inklusive Fünf-Gänge-Bio-Menü. (Foto: Emmanuel Burriel)

Fast hätte es auf der Theresienwiese geknallt in der Silvesternacht '22, aber so richtig: Denn der Stadtrat wünschte sich, dass dort die Deutsche Weltstar-Band Rammstein ihr Rock-Konzert mit dem üblichen Pyrotechnik-Wahnsinn zündet, vor 145 000 Gästen, übertragen in alle Welt. Hatte da jemand an Tollwood gedacht, das dicht nebenan seine übliche Silvesterfeier plante? Kurz vielleicht, aber das würde schon irgendwie gehen... Inzwischen ist klar: Rammstein kommen nicht, also ist man doch froh, Tollwood zu haben, wo auch ein paar tausend Gäste Unterschlupf finden.

Dort gibt es zweierlei: die feine Variante, also das fabelhafte Varieté "La Galerie" von der kanadischen Artisten-Gruppe Machine de Cirque im Grand Chapiteau, inklusive Fünf-Gänge-Bio-Menü (Hauptgang: Artischocke gefüllt mit Polenta, mit Spinat, Steinchampignon und fermentiertem Knoblauch) und anschließend schwungvollem Swing zum Jahreswechsel vom Eddy Miller Sextett. Oder die trubelige Version im Bazar-Zelt und im Hexenkessel, unter anderem mit Stimmungsgaranten Django 3000, Jamaram & Jahcoustix und der Express Brass Band, mit Bio-Imbiss-Ständen im Food Plaza und Stelzenläufern im Zauberwald. Und um Mitternacht tanzen alle Walzer. Michael Zirnstein

Tollwood-Silvester, Zirkus-Gala, (ausverkauft), ab 18 Uhr, Party ab 19 Uhr, Theresienwiese, www.tollwood.de

Funkelnde Momente

Detailansicht öffnen Ein bildkräftiger Abend: "Wer immer hofft, stirbt singend" von Jan-Christoph Gockel an den Münchner Kammerspielen. (Foto: Maurice Korbel)

An diesem Abend steht der Regisseur selbst mit auf der Bühne und das löst von vorneherein schon gute Laune aus. In den großen Theatern sind schauspielende Regisseure eher rar geworden, doch in den Kammerspielen ist Jan-Christoph Gockel ausnahmsweise mit dabei. Im April kam seine Inszenierung "Wer immer hofft, stirbt singend. Reparatur einer Revue" heraus, in der er Geschichten und Motive von Alexander Kluge verarbeitete. Die Handlung ist in einem Zirkus angesiedelt, basiert auf Kluges Film "Artisten unter der Zirkuskuppel: Ratlos". Leni Peikert will darin den Zirkus reformieren, ihn von der Nummernrevue weiterentwickeln zu etwas mehr Natürlichem. Das bedeutet aber nicht für die Kammerspiel-Inszenierung, dass sie diesem Ansinnen folgt.

Gockel, der hier den lustigen Einheizer gibt und schon mal Popcorn im Publikum verteilt, unterteilt die Revue in Kapitel und stattet die Bühne mit allem aus, was so hergeht. Einen Zirkuswagen gibt es, Slapstick-artige Nummern, Talkshow und eine wunderschöne Hochseil-Nummer. Dazu mischt er das Puppenspiel von Michael Pietsch, Live-Kamera, Video, Musik. Regisseur Gockel repariert hier quasi die Bilderkraft des Theaters und packt an diesem Abend so einige funkelnde Momente aus. Yvonne Poppek

Wer immer hofft, stirbt singend. Reparatur einer Revue, Münchner Kammerspiele, 19 bis 20.50 Uhr, Maximilianstraße 26-28, Telefon: 23 39 66 00 oder theaterkasse@kammerspiele.de

Klassik im Kino

Detailansicht öffnen Das traditionelle Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker unter der Leitung von Kirill Petrenko wird live aus Berlin in die Kinosäle übertragen. (Foto: Monika Rittershaus/ Berliner Philharmoniker)

Ins Kino gehen kann man natürlich das ganze Jahr über, am letzten Tag des Jahres lohnt es sich aber besonders: Das traditionelle Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker unter der musikalischen Leitung von Kirill Petrenko wird live aus Berlin in hunderte von Kinos in ganz Deutschland übertragen. In München werden das Arri-Kino und das Neue Rex zum Konzertsaal, im Umland kann man das Konzert unter anderem in Gilching, Germering oder Gröbenzell sehen. Los geht es um 17 Uhr, auf dem Programm stehen Opernarien von Komponisten wie Giuseppe Verdi, Pietro Mascagni, Sergej Prokofjew oder Peter Tschaikowsky. Aber auch aus Nino Rotas Filmmusik zu Federico Fellinis "La strada" wollen die Berliner Philharmoniker spielen. Gesungen wird auch, die Veranstalter konnten niemand Geringeren als den Tenor Jonas Kaufmann gewinnen. Josef Grübl

Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker im Kino, Sa., 31. Dez., 17 Uhr, in mehreren Kinos in München und im Umland

All-Area-Partys

Nach einem mageren Jahr zumindest einmal aus dem Vollen schöpfen, die freie Auswahl quasi an Silvester - das bieten einige All-Area-Partys. Einmal zahlen und dann in drei Räumen zwischen verschiedenen Geschmacksrichtungen wählen, das geht wie immer im Muffatwerk: Unter dem Motto "A Night Of Uplifting Clubsounds" sorgt hier "die Crème de la Crème der Münchner Nachtunterhalter" für die Stimmung: Das Team von Fancy Footwork will "mit jeder Menge Glitterflitter-Beats" von Disco bis Indie-Rock die Spiegelkugeln wackeln lassen. Elektro und "Bassmassage" übernehmen die DJs von Red Cabinet. Die Hip-Hop- und R'n'B-Freunde werden von Turntable-Champion DJ Remake bedient, der schon mit Snoop Dogg oder Grandmaster Flash auf der Bühne stand.

Traditionell eine Abrechnung mit dem alten Jahr findet im alternativen Kulturzentrum Backstage statt: "Fuck off 2022!" heißt es hier bei der "All Area Silvester-Sause". Im großen Werk gibt es Hits von den Achtzigern bis heute, in der Halle Indie-Rock, Metal und Punk, und im kuscheligen Club Reggae und Dancehall. Michael Zirnstein

Muffat Silvesterparty, 22 Uhr, Abendkasse 24 Euro, Zellstr. 4, muffatwerk.de; Backstage Silvester-Sause, 22 Uhr, 15 Euro, Reitknechtstr. 6, backstage.eu

Massenhypnose im Zenith

Detailansicht öffnen Techno-Star Robin Schulz legt an Silvester im Zenith auf. (Foto: Thomas Frey/dpa)

Alleinsein an Silvester? Eine schlimme Vorstellung. Das kann einem im Zenith bei der "Somnia"-Party nicht passieren. Zumindest sind viele potenzielle Gesprächspartner bei Münchens größtem Silvester-Event anwesend, wenn man sie denn versteht bei der lautstarken Beschallung, die ja dann auch eher zu einer Massenhypnose führt. Mit 6000 Gästen wird gerechnet, denn dort machen mit Robin Schulz und Alle Farben zwei der größten Elektro-Stars des Landes die Musik, und dazu Brennan Heart, Lovra, Maxtreme. Man muss die Halle nicht mal zum Böllern verlassen, es gibt ein Indoor-Feuerwerk. Draußen allerdings kann man sich an einem Foodmarkt verpflegen und vielleicht Bekanntschaften knüpfen. Michael Zirnstein

"Somnia" mit Robin Schulz, 21 bis 5 Uhr, Zenith, etwa 60 Euro, Lilienthalallee 29, zenith-die-kulturhalle.de

Schlemmen im Bayerischen Hof

Silvester im Bayerischen Hof, das ist eine Wissenschaft für sich. Sehr komplex, wer wann wo und wie feiern kann im 125 Jahre alten Luxus-Hotel. In den etwa zwölf Arealen gilt ungefähr: Je mehr Sterne und Hauben und je höher oben, umso teurer. Der Panoramablick von der siebten Etage und das Sechs-Gang-Menü mit Barberie-Ente bei der Moon Deck Party im Spa-Wintergarten kosten zum Beispiel 545 Euro, das "Gourmet-Silvester" im 2-Sterne-Restaurant Atelier 495 Euro.

Günstiger ist es im Keller bei der Polynesian Night im Trader Vics (250 Euro) oder mit Halbem Hummer (und mehr) und der Band Betty Boom im Night Club (245 Euro). Mit der "Nachtschwärmer Boarding Card" für 62 Euro kann man sich von 22 Uhr an vom Atrium und von Falk's Bar aus nach und nach andere Räume und Bars mit vielen DJs und Bands erschließen, in den Dachgarten kommt man erst nach dem Feuerwerk um 2 Uhr. Michael Zirnstein

Silvester im Bayerischen Hof, Promenadeplatz 2-6, alle Arrangements unter www.bayerischerhof.de

"Wannda" und Freunde

Detailansicht öffnen Ganz zauberhaft: der Märchenbazar im Olympiapark. (Foto: oh)

Der Wannda-Kulturverein ist die Keimzelle von vielen, womit München in den vergangenen Jahren Aufsehen erregt hat - und auch an diesen Orten lässt sich prima alternativ ins neue Jahr feiern. In der Alten Utting, dem Ausflugdampfer auf der Bahnbrücke, heißt es "Silvester an Bord" mit entspannten Sounds lokaler Musiker und DJs, Essenständen und wärmenden Feuerstellen draußen und in der Jurte.

Ums Eck beim Bahnwärter Thiel feiert man im Club (mit Techno, etwa von Acado aus Berlin) und auf dem ganzen mit Licht-Show illuminiertem Gelände bis zum alten Bahnsteig des Viehhofs mit prima Blick aufs Feuerwerk der anderen (selber wird auf Pyrotechnik verzichtet). Und der Wannda-Verein selbst feiert ein Open-Air in seinem Märchenbazar im Olympiapark Süd, bis dahin der zauberhafteste Weihnachtsmarkt Münchens. Ab 23 Uhr gibt es "Magische House-Klänge" (etwa von DJ Heimlich Knüller), Seilakrobatik und mehr. Michael Zirnstein

Märchenbazar, ab 23 Uhr, Olympiapark Süd, maerchenbazar.de; Bahnwärter Thiel, 23-10 Uhr, Tumblinger Str. 45, bahnwaerterthiel.de; Alte Utting, 20 Uhr, Lagerhausstr. 15, alte-utting.de