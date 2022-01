Unfall in der Silvesternacht

Seine Hilfsbereitschaft hat einen Taxifahrer in der Silvesternacht ins Krankenhaus gebracht: Er sah gegen 1.45 Uhr in der Ludwigstraße einen jungen Mann, offensichtlich betrunken, die Brüstung an der Staatsbibliothek herunterfallen. Der Taxifahrer wollte helfen, hörte ein sich näherndes Polizeiauto mit Blaulicht uns Sirene, trat auf die Straße, um es aufzuhalten - der Fahrer aber, ein 30-jähriger Polizist, sah ihn zu spät und rammte ihn. Der Taxler wurde auf die Straße geschleudert und schwer verletzt, unter anderem erlitt er ein Schädel-Hirn-Trauma und mehrere Knochenbrüche. Er wurde notoperiert, befindet sich aber außer Lebensgefahr.