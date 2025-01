Nie zuvor nutzten die Münchnerinnen und Münchner zum Jahreswechsel so viele mobile Daten wie in der jüngsten Silvesternacht, zeigen Daten des Anbieters o2 Telefónica. Sie verschickten Neujahrsgrüße per Smartphone oder teilten ihre Eindrücke von Feiern und Feuerwerk in den sozialen Medien. Allein in der ersten Stunde nach Mitternacht flossen dem Unternehmen zufolge 22 200 Gigabyte durch das o2-Netz in München, viermal so viel wie vor fünf Jahren. Ein Grund für den Anstieg: Viele Menschen greifen auf Messaging-Dienste wie Whatsapp zu, um Grüße per Video, Sprachnachricht oder Text zu verschicken.