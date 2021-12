Die Sankt Lukas Kirche leuchtet in die Dezembernacht - auch dort wird es an Silvester einen Gottesdienst geben.

Eine Auswahl von Gottesdiensten und Kirchenkonzerten in München. Wegen der Corona-Pandemie gelten eine Masken- und Abstandspflicht, teilweise auch Besucherobergrenzen (unter Umständen mit Anmeldepflicht) oder 3-G-Regeln. Die Gemeinden geben Auskunft.

Katholische Kirchen

Silvester: Im Liebfrauendom beginnt um 17 Uhr die Jahresschlusspredigt mit Kardinal Reinhard Marx, gefolgt von der Jahresschlussandacht; es erklingt Musik für Bläser und Orgel. Die Jesuiten laden ebenfalls um 17 Uhr in St. Michael, dort wird die Predigt von Kardinal Marx aus dem Dom übertragen, Musik gibt es von Michaelschor und Orchester; um 22 Uhr Jahresausklang mit Orgelmusik und Textimpulsen.

In der Heilig-Geist-Kirche gibt es um 20 Uhr ein Silvesterkonzert. St. Maximilian feiert um 18 Uhr Messe mit Teilen aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach und einem kurzen Silvesterkonzert des Kirchenchors). In der Theatinerkirche um 16 Uhr Andacht mit der Kantate "Herz und Mund und Tat und Leben" für Solisten, Chor und Orchester von Johann Sebastian Bach. In St. Peter gibt es um 18 Uhr festliche Musik für Blechbläser und Pauken. St. Paul lädt von 9 bis 16.30 Uhr jeweils zur vollen Stunde zu einer poetischen Krippen-Klanginstallation.

In St. Ludwig singt der Chor um 17 Uhr Werke von Bach, Mendelssohn und Rheinberger, um 21 Uhr folgt das Orgelwerk "La Nativité du Seigneur" von Olivier Messiaen. St. Sylvester feiert um 17 Uhr Patrozinium, der Vokalzirkel und ein Instrumentalensemble mit Barockinstrumenten bieten Teile aus der Missa Sanctae Caeciliae von Jan Dismas Zelenka und aus der Kantate "Gottlob, nun geht das Jahr zu Ende" von Johann Sebastian Bach dar.

In St. Ursula lädt um 17 Uhr zum "Boléro de concert" in g-Moll Opus 166 von Louis James Alfred Lefébure-Wély. In St. Josef beginnt um 19.30 Uhr die Vigil zur Silvesternacht mit Blechbläsern und Orgel. Herz Jesu feiert um 17 Uhr mit festlicher Instrumentalmusik für Trompete und Orgel.

Neujahr: Im Liebfrauendom beginnt um 12 Uhr eine Bischofsmesse mit Kardinal Reinhard Marx mit Aussetzung des Allerheiligsten, um 13 Uhr folgt ein stilles Beten vor dem Allerheiligsten. Um 17.30 Uhr Pontifikalvesper mit Kardinal Marx und mehrstimmigen Vespergesängen des Vokalensembles der Jungen Domkantorei. Um 18.30 Uhr singen Solisten der Capella Cathedralis unter anderem Gregor Aichingers "Missa de Beata Virgine".

In St. Michael präsentieren um 10 Uhr der Michaelschor und das Orchester Wolfgang Amadeus Mozarts Krönungsmesse. Die Bürgersaalkirche lädt um 11.30 Uhr zum Hochfest der Gottesmutter Maria mit Johann Sebastian Bachs Sonate in e-moll, Luigi Cherubinis "Ave Maria" und Wolfgang Amadeus Mozarts "Laudate Dominum" für Sopran, Flöte und Orgel.

Die Heilig-Geist-Kirche feiert um 11 Uhr Messe mit Gebet bei der Hammerthaler Mutter Gottes. In der Theatinerkirche wird um 10.30 Uhr ein lateinisches Hochamt mit der Vokalkapelle gefeiert, als Proprium erklingt das "Salve sancta parens" aus der "Missa ne timeas Maria" von Giovanni Gastoldi. In St. Peter erklingt um 10 Uhr die Messe B-Dur D 324 von Franz Schubert, in Herz Jesu um 18 Uhr festliche Instrumentalmusik für Trompete und Orgel.

Evangelische Kirchen

Silvester: In der Himmelfahrtskirche beginnt um 17 Uhr ein Gottesdienst mit Bläsermusik. Zur gleichen Zeit spielt in der Reformations-Gedächtnis-Kirche der Posaunenchor, und in der Paul-Gerhardt-Kirche singt der Paul-Gerhardt-Chor.

Mit Pfarrerin Antonia Janßen beginnt um 18 Uhr ein musikalischer Gottesdienst mit Beichte in der Andreaskirche. St. Matthäus lädt um 18 Uhr zu einem Gottesdienst mit Beichte ein, weitere Gottesdienste mit Beichte beginnen um 17 Uhr in St. Lukas, in der Lutherkirche und in der Heilig-Geist-Kirche sowie um 18 Uhr in der Christuskirche.

Neujahr: Landesbischof Dr. Heinrich Bedford-Strohm lädt um 10 Uhr zum Festgottesdienst in St. Matthäus ein. Um 17 Uhr findet in St. Markus ein Gottesdienst mit Trompete und Orgel statt. In der Himmelfahrtskirche Pasing beginnt um 17 Uhr ein märchenhafter Gottesdienst für Erwachsene: "Der Froschkönig oder Der eiserne Heinrich".