Alle Jahre wieder: Die Meldungen von abgerissenen Händen, Knalltraumata oder ähnlichen Katastrophen gehören zum Jahreswechsel wie das Ergebnis vom Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen. Schwer nachvollziehbar, wie viele Menschen mit dem Kauf illegaler Böller den gesunden Menschenverstand fahren lassen und ihr Leben und das anderer aufs Spiel setzen. Grund genug für das Bayerische Landeskriminalamt angesichts der bald gar nicht mehr so staden Zeit, einmal mehr Aufklärungsarbeit zu leisten, unter dem Motto: „Lebensgefährliches Feuerwerk aus dem Internet oder Ausland: So gefährlich ist illegales Pyro-Material!“

Das Problem bei illegalem Feuerwerk aus dem Ausland oder dem Internet sind die unklaren Zusammensetzungen der pyrotechnischen Erzeugnisse, weshalb deren Verwendung mit extremen Risiken verbunden ist und zu lebensgefährlichen Verletzungen führen kann. Die Böllerware aus dem „europäischen Ausland“ – wie die Beamten es formulieren müssen, obwohl jeder weiß, dass Polen und Tschechien gemeint sind – entspricht nicht hiesigen Sicherheitsstandards und hat aufgrund ihrer anderen chemischen Zusammensetzung eine viel höhere Wirkung als hiesige Feuerwerkskörper.

Wie gefährlich solche Sprengsätze sind, demonstriert Peter Hecht, der Erste Kriminalhauptkommissar und stellvertretende LKA-Sachgebietsleiter für Sprengstoff- und Strahlendelikte, den zuvor mit Ohrstöpseln versorgten Reportern in einem militärischen Sicherheitsbereich neben der Olympia-Schießanlage in Garching-Hochbrück. Zur Veranschaulichung hat er einen Kopf Blaukraut mitgebracht. Dem Gemüse wird zu Demonstrationszwecken der erste Böller implantiert, ein für Erwachsene legal zu erwerbender Knallkörper der Klasse F2. Aus 20 Metern Entfernung beobachtet man, wie Hecht den Kracher zündet und nach getaner Tat den Blaukrautkopf präsentiert: Einen ziemlichen Krater hat der Böller gerissen – was er auch mit jeder Hand getan hätte. Was man da noch nicht weiß: Das war nur das harmlose Warm-up, Kindergeburtstag sozusagen.

Es folgt Kategorie F3, ein Böller namens Cobra: in Deutschland illegal, aber beispielsweise in Tschechien problemlos zu kaufen. Nicht umsonst werden derzeit an den Grenzübergängen die Kontrollen intensiviert. Wie viele illegale Feuerwerkskörper vorab konfisziert werden, kann LKA-Pressesprecher Fabian Puchelt nicht in Zahlen fassen, sagt aber: „Mehr als genug.“ Aber wie viel Wumms hat nun die Cobra? Kollege Hecht legt wieder einen Blaukrautkopf auf das auf einem Autoreifen liegende Holzbrett und zündet: sehr viel lauter, hohe Rauchsäule. Und der Blaukrautkopf? Weg. In tausend Stücke zerstoben. Hecht zeigt das nackte Brett samt Schmauchspuren. Nicht auszudenken, was mit einer Hand passiert, die so eine Cobra nicht rechtzeitig losgelassen hat. Aber: Es geht noch schlimmer. Viel schlimmer.

Demo-Böller Nummer drei gehört zur Kategorie F4, deren Gebrauch professionellen Pyrotechnikern vorbehalten ist und hört auf den schönen Namen Cipolla, italienisch für Zwiebel – weil einem die Auswirkungen dieser Kugelbombe Tränen in die Augen treibt? Man weiß es nicht. Diesmal wird der Kracher auf einer Bierbank platziert, Hecht zündet – und die Bierbank ist hinüber. Die halbe Bank hat es auf zwei bis drei Hintern Breite weggesprengt, akute Spreißel-Gefahr. Pressesprecher Puchelt spricht aus, was wohl viele denken: „Mit so etwas zu hantieren, ist Russisch-Roulette. Man unterschätzt das total.“ Jedes Jahr gebe es in Bayern ein, zwei tödliche Unfälle mit illegalem Feuerwerk, von abgerissenen Händen und Fingern ganz zu schweigen.

Was passiert, wenn man Blaukrautköpfe verschiedenen Feuerwerkskörpern aussetzt? (Foto: Robert Haas)

Schon ein in Deutschland legal zu erwerbender Knallkörper hinterlässt bei der Sprengung ein deutliches Loch in dem Kohlkopf. (Foto: Robert Haas)

Bei der hohen Sprengkraft vieler verbotener Böller bleibt vom Blaukraut nichts übrig - und selbst in massives Holz wird ein Loch gerissen. (Foto: Robert Haas)

Doch damit nicht genug: Jetzt ist Cobra 8 dran, ebenfalls Kategorie F4, aber mit 100 Gramm Netto-Explosivmasse und einem Dezibelwert von 132 – ein Düsen-Jet bei 100 Meter Abstand ist 125 Dezibel laut. Bevor Hecht auch diesen Böller zu Gehör bringt, wird die Reporterschar aufgefordert, sich um die Ecke in den Schutz einer Häuserwand zu begeben. Cobra 8 wird in einem Autoreifen platziert, und als Hecht das Ding zur Explosion bringt, reicht die Druckwelle mehr als 20 Meter weit, um die Hausecke herum und mitten rein in die Magengrube. Als sich der Rauch verzogen hat, sieht man den Reifen ein paar Meter weiter liegen und ansonsten nur verbrannte Erde. Fragt man Hecht, was so ein Höllenknaller kostet, sagt er: „Wenn’s dumm läuft: das Leben.“