Die Ansage ist relativ vollmundig. Man werde eine „atemberaubende Show“ liefern, kündigte Veranstalter Alexander Wolfrum vor einigen Wochen an für die geplante Silvesterparty auf der Ludwigstraße, die ganz ohne Feuerwerk auskommen wird. Vier Wochen vor der Feier wird es nun konkreter. Und auch ein wenig kurios.