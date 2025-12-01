Die Ansage ist relativ vollmundig. Man werde eine „atemberaubende Show“ liefern, kündigte Veranstalter Alexander Wolfrum vor einigen Wochen an für die geplante Silvesterparty auf der Ludwigstraße, die ganz ohne Feuerwerk auskommen wird. Vier Wochen vor der Feier wird es nun konkreter. Und auch ein wenig kurios.
Silvestermeile auf der Ludwigstraße„Über dem Siegestor wird die Sonne aufgehen“
Kein Feuerwerk, dafür eine neuartige Licht- und Soundshow. Was die Macher der Münchner Silvestermeile planen – und wie sie von den Neujahrsraketen am Himmel profitieren.
Interview von Philipp Crone
