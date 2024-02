Die Münchner Sicherheitskonferenz findet in diesem Jahr vom 16. bis zum 18. Februar statt, bereits zum 60. Mal treffen sich Regierungs- und Wirtschaftsvertreter, Experten aus Militär und Wissenschaft zum Gedankenaustausch. Im Hotel Bayerischer Hof wird auf offener Bühne debattiert über Themen, die die Welt bewegen. Manchmal sind allerdings die Gespräche wichtiger, die hinter verschlossenen Türen in den Salons des Hotels geführt werden - oder einfach auf den Gängen. Die Siko, wie sie kurz genannt wird, gilt als eine große Kontaktbörse.

Wer kommt alles in diesem Jahr?

Die in einer gemeinnützigen Stiftung organisierten Veranstalter rechnen mit 50 Staats- und Regierungschefs sowie 100 Ministern aus aller Welt, zudem mit Repräsentanten internationaler Organisationen wie den Vereinten Nationen (UN), der Europäischen Union (EU) oder dem westlichen Militärbündnis Nato. Wie der Konferenzleiter Christoph Heusgen am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur (dpa) bestätigte, wird Israels Präsident Izchak Herzog einer der Gäste sein. Weitere Namen nannten die Veranstalter bislang nicht; es hieß lediglich noch, dass der UN-Generalsekretär António Guterres am 16. Februar die 60. Münchner Sicherheitskonferenz eröffnen soll.

Wie die dpa weiter berichtete, will Heusgen zudem Emmanuel Macron, Olaf Scholz und Donald Tusk zusammenbringen, die Staats- und Regierungschefs der zentralen europäischen Länder Frankreich, Deutschland und Polen. Möglicherweise soll auch der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij an der Sicherheitskonferenz teilnehmen.

Sicher ist derzeit aber nur, wer nicht kommt: Wie im Vorjahr sind keine Regierungsvertreter aus Russland und Iran eingeladen, und auch keine Vertreter der Parteien AfD und Bündnis Sahra Wagenknecht sowie des Vereins Werteunion.

Worüber wird gesprochen?

Eine offizielle Tagesordnung haben die Veranstalter bislang nicht publiziert. Ganz allgemein ist von "regionalen Konflikten" die Rede, womit vor allem die Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen gemeint sind. Weitere Themen dürften die internationalen Beziehungen zwischen den Großmächten sein und Europas Rolle in der Welt. Klima- und Ernährungsfragen werden wohl ebenfalls zur Sprache kommen.

Was geschieht um die Sicherheitskonferenz herum?

Parallel zur Sicherheitskonferenz findet erneut die Friedenskonferenz statt, die sich als Gegengewicht versteht. Sie tagt in diesem Jahr in der Freiheitshalle und der Hochschule für Philosophie.

Traditionell wird auch auf den Straßen viel gegen die Siko demonstriert; mit Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt ist daher zu rechnen. Angesichts der Faschingsferien in der kommenden Woche weist die Münchner Polizei bereits jetzt auf die Halteverbotszonen hin, die rund um den Tagungsort eingerichtet werden. Wer sein Auto in der Innenstadt geparkt hat, solle prüfen, ob es sich in einem solchen Bereich befindet. Ab Mittwochabend sei damit zu rechnen, dass Fahrzeuge abgeschleppt werden, sagte ein Polizeisprecher. Er erinnerte nachdrücklich, dass es noch zu kurzfristigen Erweiterungen der Halteverbote kommen könnte, abhängig davon, wo letztlich die angemeldeten Demonstrationszüge verlaufen.

Bislang sind 17 Kundgebungen im Kontext der Konferenz beim Kreisverwaltungsreferat (KVR) angekündigt worden. "Bei einigen Versammlungen werden sich Änderungen an den Uhrzeiten, Tagen und Örtlichkeiten ergeben, weil zum Beispiel die Plätze nicht doppelt vergeben werden können", sagt ein KVR-Sprecher. Besonders begehrte Kundgebungsorte sind wie immer die größeren Plätze in der City: Odeons-, Karls- und Marienplatz sowie Max-Joseph-Platz. Dorthin zieht es stets die Organisatoren, die die meisten Teilnehmer erwarten, in der Regel mehrere Tausend.

Die erste Demonstration findet bereits am Mittwochmittag, also am 14. Februar, auf dem Promenadeplatz vor dem Tagungshotel Bayerischer Hof statt. Dazu ruft das "Münchner Friedensbündnis" auf, unter dem Motto "Verhandeln statt schießen - stoppt die Kriege!". Angemeldet wurden sechs bis acht Demonstranten.

Am meisten Betrieb dürfte erneut am Samstag herrschen, auch weil an diesem Tag zwei Demonstrationszüge durch die Stadt geplant sind: Das "Aktionsbündnis gegen die Nato-Sicherheitskonferenz" will um 12.30 Uhr am Stachus starten und am Marienplatz enden; die den Querdenkern nahestehende Organisation "München steht auf" will um 14 Uhr vom Königsplatz aus loslaufen und auch dorthin wieder zurückkehren.

Wie bereitet sich die Münchner Polizei vor?

Aus dem Polizeipräsidium aus der Ettstraße heißt es, dass die Vorbereitungen "aktuell auf Hochtouren" liefen; nähere Details sollen bei einem Medientermin kommuniziert werden, drei Tage vor Veranstaltungsbeginn, also am Faschingsdienstag. Auch, wie viele Polizisten im Einsatz sein werden, ist bis dahin noch offen und hängt auch davon ab, wie viele und welche Regierungschefs anreisen. Im vorigen Jahr gab es eine Rekordzahl von 4800 Beamten und Beamtinnen, die im Rahmen der Sicherheitskonferenz Dienst taten.

Wie groß die Sicherheitszone rund um das Tagungshotel am Promenadeplatz diesmal sein wird, steht auch noch nicht endgültig fest. Ein Polizeisprecher kündigte aber schon Änderungen im Vergleich zu den Vorjahren an; erfahrungsgemäß bedeutet das eher eine Erweiterung als eine Verkleinerung. Für Anwohner, Geschäftsleute und deren Kunden wurden im vergangenen Jahr spezielle Korridore eingerichtet; die dürfte es diesmal wieder geben.