wer einmal während der Münchner Sicherheitskonferenzen in einem der abgesperrten Bereiche gewohnt hat, hat es nicht leicht, schon gar nicht, wenn man Besitzer eines Hundes ist. Denn ein Hund will auch mal raus. Mehrmals am Tag mussten wir also die Zone verlassen, vorbei an hochbewaffneten Einsatzkräften, die uns beide misstrauisch beobachteten. Immerhin: Die Beamten schienen sich irgendwann an uns zu erinnern. Jedenfalls wollten sie nach ein paar Gassi-Runden meinen Ausweis nicht mehr sehen, mit dem ich beweisen musste, dass ich wohnte, wo ich wohnte. An diesem Wochenende findet erneut eine Sicherheitskonferenz statt. Erwartet werden etwa 600 hochrangige Gäste aus Politik, Wirtschaft, Militär und aus Nichtregierungsorganisationen. Nachdem die Veranstaltung im vergangenen Jahr coronabedingt nur digital über die Bühne ging, gibt es die Konferenz diesmal wieder in Präsenz. Das führt dazu, dass Stadt und Polizei rund um den Tagungsort Bayerischer Hof einen Sicherheitsbereich einrichten werden. Es dürfte Demonstrationen und Kundgebungen geben, und auch den ein oder anderen Stau in der Innenstadt. Die Sperrzone darf von Freitag, 6 Uhr, bis Sonntag, 17 Uhr, nur von akkreditierten Menschen oder Personen mit berechtigtem Interesse betreten und passiert werden. Wie sich der Bayerische Hof auf das Event vorbereitet hat und was auf Anwohner - ob mit oder ohne Hund - an diesem Wochenende zukommt, können Sie in meinem Überblick nachlesen. Ich persönlich sehe der Sicherheitskonferenz diesmal gelassen entgegen: Ich wohne nicht mehr im Sperrbereich.

Am Nockherberg wird wieder derbleckt Nach zwei Jahren Quasi-Pause ist der Termin für die Salvator-Probe aber auf Ende April verschoben worden.

So geht es nach dem S-Bahnunglück weiter Nach dem Frontalzusammenstoß zweier S-Bahnen wird die Bergung der Züge vorbereitet. Doch die Spezialisten können erst loslegen, wenn sie die Freigabe der Ermittler haben.

Was bedeuten die neuen Corona-Regeln für den Fußball? Der Freistaat senkt die Auflagen für Amateurspieler, Trainer und Zuschauer. Auch für die Fans der Profivereine gelten Erleichterungen.

Gibt es Chancen auf eine Seilbahn über die Isar? Eine Trasse über dem Frankfurter Ring würde sich nicht rechnen, zeigt eine Studie. Die Untersuchung hat Stadt und Freistaat mehr als eine halbe Million Euro gekostet - beide wollen nun eine andere Strecke ins Visier nehmen. Kritiker zeigen dafür wenig Verständnis.

