Von Anna Hoben, Catherine Hoffmann und Sebastian Krass

Baustopp an der Alten Akademie und erste Insolvenzen im Signa-Konzern von René Benko: In München geht die Sorge vor jahrelangem Stillstand und Verfall auf riesigen Grundstücken in bester Innenstadt-Lage um. Das betrifft neben der Alten Akademie an der Neuhauser Straße auch das ehemalige Karstadt-Kaufhaus, das sich vom Bahnhofplatz aus entlang der Schützenstraße erstreckt und seit Sommer leersteht - und das zuletzt Diskussionsthema war, weil Obdachlose sich an dem heruntergekommenen Komplex Schlafstätten eingerichtet hatten. Zu den Signa-Projekten in der Innenstadt gehört zudem das Gebäude an der Rosenstraße 8, in dem früher Kaut-Bullinger seinen Sitz hatte.