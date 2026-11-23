Im Januar war es schon 30 Jahre her, dass er nicht mehr leibhaftig, sondern nur noch als Bronzebüste unter uns ist, der Sommer Sigi. Auch die Verleihung des nach ihm benannten Silbertalers hat schon 26-mal stattgefunden, stets vor ausverkauftem Haus. Wer kurz vor knapp im Theatersaal des Schlachthofs in München vorstellig wird, muss schauen, dass er noch seinen reservierten Platz abbekommt, Hashtag Überbuchung. Denn auch wenn ein paar geladene Gäste nicht gekommen sind, bleibt kein Sitz leer.

Wie wichtig manchen Besuchern die Veranstaltung ist, zeigt das Beispiel von Gerti Guhl. Die ehemalige Wirtin der bei Freunden der Nacht immer noch schmerzlich vermissten Fraunhofer Schoppenstube kommt erst, als auf der Bühne die schon ziemlich schwangere Moderatorin Claudia Pichler die Gäste längst begrüßt, der Harfe spielende S-Bahn-Lokführer Tobi Probst in die Saiten gelangt hat und Nico Sücker & Band Rock’n’Roll und Twist in den Saal gepumpt haben. „Ich komm’ grad vom Arbeiten“, erklärt die Gerti ihre Verspätung. Nächstes Jahr wird sie 80, aber ohne Gastro geht’s offenbar nicht, diesmal im Café am Josephsplatz, wer mal auf einen Schwatz bei ihr vorbeischauen mag.

SZ Good News : Gute Nachrichten aus München – jetzt auf Whatsapp abonnieren Mehr positive Neuigkeiten im Alltag: Die Süddeutsche Zeitung verbreitet jeden Tag auf Whatsapp ausschließlich schöne und heitere Nachrichten aus München und der Region. So können Sie ihn abonnieren. ...

Geschwatzt wird überhaupt viel an diesem Abend, schließlich kennt hier fast jeder jeden. An den Tischen: die üblichen Verdächtigen sozusagen, von der Sigi-Sommer-Familie über Luise Kinseher, Jürgen Kirner, Dieter Hanitzsch und Marianne und Michael bis zu AZ-Chefredakteur Michael Schilling sowie ehemaligen und aktuellen Repräsentanten der veranstaltenden Faschingsgesellschaft Narrhalla. Günther Grauer, mittlerweile Ehrenpräsident des Vereins, hatte vor einem Vierteljahrhundert die Idee mit der Preisverleihung, die schon so grundverschiedene Charaktere wie Fredl Fesl, Frank-Markus Barwasser, Monika Gruber, Joseph Vilsmaier und Michael Graeter ereilte.

Letzterer aufgrund seiner Verbindung zur Abendzeitung, wo er ähnlich stilbildend (wenn auch in einem anderen journalistischen Fach) gewirkt hatte wie zuvor „Blasius, der Spaziergänger“, wie Sommers Kolumne von 1949 bis 1987 (!) in der AZ hieß, etwa 6000 Ausgaben lang. Ein anderer treuer Gast ist diesmal nicht dabei: Ottfried Fischer, Preisträger 2012, zuvor dreimal Laudator. Auch Andreas Giebel, Preisträger 2011, fehlt, trotz Begrüßung durch den Narrhalla-Präsidenten Matthias Stolz. Giebels Gattin Karin berichtet, dass es ihm nach der Amputation des rechten Fußes im Juni so weit ganz gut gehe („Es heilt“) und er alle, die ihn kennen, grüßen lässt.

Und damit zum Preisträger: Django Asül, laudatiert vom Kollegen Helmut Schleich, dem Preisträger 2018. Auch bei den beiden ist es schon 30 Jahre her, dass sie sich erstmals über den Weg gelaufen sind, Schleich als Mit-Initiator des Kleinkunst-Nachwuchs-Festivals Kabarett Kaktus, Asül – mit bürgerlichem Namen Uğur Bağışlayıcı – als 24-jähriger Bankkaufmann der Sparkasse Deggendorf, im Nebenberuf Tennislehrer, und Teilnehmer des Festivals.

Zur Kleinkunst hatte Django Asül in Berlin der Besuch eines Programms von Matthias Beltz getrieben, der laut Schleich seinen Berufsstand mal so beschrieben hat: „Kabarettisten haben alle einen Hau: Sie sind zu klein, kommen aus der Provinz, haben einen Sprachfehler oder irgendeinen anderen Schaden.“ Auf Asül trifft all das natürlich nicht zu, misst er doch 1,72 Meter und spricht reinstes Niederbairisch. Und dass seine Heimat Hengersberg, deren einzig lebender Ehrenbürger er ist, provinziell sei, würde sein regional weltbekannter Stammtisch im Café Einhellig entschieden zurückweisen.

Bevor der Preisträger einen Vorgeschmack auf seinen längst traditionellen satirischen Jahresrückblick gewährt, ist der Laudator dran, der ihm 1996 den ersten von vielen folgenden Kabarettpreisen in die Hand gedrückt hatte. Schleich schildert die soziale Ader Asüls, der nach der Pandemie jede Menge Gagen spendete, nie schlecht über Kollegen spricht und auch mit Ratschlägen nicht geizt. Wolfgang Krebs habe ein solches Feedback-Gespräch mal als „die kompetenteste und konstruktivste Kritik meiner Karriere“ bezeichnet, erzählt Schleich. Schon früh sei ihm das „beeindruckende Selbstbewusstsein“ des Kollegen aufgefallen, insofern wäre „Souverän“ doch auch mal ein schöner Programmtitel, nicht wahr? Zudem habe Asül den Maibock „in die Champions League der Starkbier-Anstiche gebracht“, die Veranstaltung zum Pflichttermin werden lassen, wo er dann austeile „an alle, die liefern“, wie Asül es formuliert hat.

Was ihn mit Sigi Sommer verbindet? Nun, sicher die Würze und Schärfe in der Formulierung. Und Kolumnen für die AZ hat Django Asül auch geschrieben, im Sportteil, gern über den FC Bayern, deren Bosse sich schon früher öfter mal auf dem Blackberry Asüls meldeten, gern auch, wenn dieser gerade mit Dreharbeiten beschäftigt war, wie Schleich nun petzt: „Sorry, Kollegen, aber da muss ich jetzt mal rangehen“, habe Asül gesagt: „Das ist der Franz.“ Also der Beckenbauer. Sigi Sommer hätte so einer gefallen, jede Wette.