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IndustriestandortWarum Siemens im teuren  München Lokomotiven baut

Lesezeit: 7 Min.

Neue Elektroloks in der Endmontage in Allach: Während andernorts Industriearbeitsplätze verschwinden, baut Siemens seine Produktion in München aus.
Neue Elektroloks in der Endmontage in Allach: Während andernorts Industriearbeitsplätze verschwinden, baut Siemens seine Produktion in München aus. Robert Haas

Am Rand der Stadt stellt der Konzern Vectron-Loks her, die später vor allem in Europa unterwegs sein werden. Der Standort mag höhere Kosten haben, bietet aber entscheidende Vorteile. Ein Rundgang durch die Werkshallen.

Von Catherine Hoffmann

Sebastian Schneider steigt die Treppen zum Führerstand hinauf und öffnet die Tür einer brandneuen, silbrig schimmernden Elektrolok, deren künftiger Besitzer nicht verraten werden darf. Es gebe Kunden, sagt er, die sensibel reagieren, wenn ihre Fahrzeuge schon vor der Auslieferung in der Zeitung auftauchen. Dabei ist es kein Geheimnis, was hier passiert: Hinter dem Zaun, der das Werksgelände von Siemens Mobility vom S-Bahnhof Allach trennt, lauern oft Trainspotter. Die wissen ziemlich genau, welches Fahrzeug im Lokwerk gerade getestet und demnächst ausgeliefert wird.

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