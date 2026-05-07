Sebastian Schneider steigt die Treppen zum Führerstand hinauf und öffnet die Tür einer brandneuen, silbrig schimmernden Elektrolok, deren künftiger Besitzer nicht verraten werden darf. Es gebe Kunden, sagt er, die sensibel reagieren, wenn ihre Fahrzeuge schon vor der Auslieferung in der Zeitung auftauchen. Dabei ist es kein Geheimnis, was hier passiert: Hinter dem Zaun, der das Werksgelände von Siemens Mobility vom S-Bahnhof Allach trennt, lauern oft Trainspotter. Die wissen ziemlich genau, welches Fahrzeug im Lokwerk gerade getestet und demnächst ausgeliefert wird.