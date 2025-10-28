Da konnte man als Kind der Achtziger und Neunziger schon mal durcheinanderkommen: Gefühlt ewig hatte man die Stimme der Maus Bino, Titelfigur der Fernsehserie „Bim Bam Bino“ auf Tele 5, im Ohr, da tauchte urplötzlich die Vampirpuppe „Vampy“ mit der gleichen Stimme auf RTL2 auf. Etwas Ältere erkannten die Stimme als die der Puppe Gustav Sommer, die im ZDF-Ferienprogramm für Kinder moderierte. Und für etwas Jüngere gehörte sie zur Weihnachtsfigur „Beutolomäus Sack“ auf Kika.