Puppenspieler Siegfried Böhmke schrieb 20 Jahre Fernsehgeschichte„Schon erstaunlich, wo ich überall meine Hände mit im Spiel hatte!“

Siegfried Böhmke im Münchner Marionettentheater mit Klappmaulpuppe Gustav Sommer aus dem ZDF-Ferienprogramm für Kinder.
Siegfried Böhmke im Münchner Marionettentheater mit Klappmaulpuppe Gustav Sommer aus dem ZDF-Ferienprogramm für Kinder. (Foto: Catherina Hess)

Von Barbara Hordych

Da konnte man als Kind der Achtziger und Neunziger schon mal durcheinanderkommen: Gefühlt ewig hatte man die Stimme der Maus Bino, Titelfigur der Fernsehserie „Bim Bam Bino“ auf Tele 5, im Ohr, da tauchte urplötzlich die Vampirpuppe „Vampy“ mit der gleichen Stimme auf RTL2 auf. Etwas Ältere erkannten die Stimme als die der Puppe Gustav Sommer, die im ZDF-Ferienprogramm für Kinder moderierte. Und für etwas Jüngere gehörte sie zur Weihnachtsfigur „Beutolomäus Sack“ auf Kika.

Marionettentheater
:Haus im Glück

Intendant Siegfried Böhmke freut sich über den Titel "Immaterielles Kulturerbe Bayern" für das Münchner Marionettentheater.

Von Barbara Hordych

