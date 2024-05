Zum 24. Mal in seiner Vereinsgeschichte ist Galatasaray Istanbul am vergangenen Sonntag türkischer Fußball-Meister geworden – das nahmen etwa 500 in München lebende Fans zum Anlass für eine Feier am Siegestor. Sie versammelten sich der Polizei zufolge von 20.30 Uhr an, stellten Autos so ab, dass die Leopoldstraße blockiert war, schwenkten Fahnen, hupten und brannten Pyrotechnik ab.