Endrit Musa ist ein bisschen aufgeregt. Gleich hat der 19-Jährige einen Videocall mit einem Kunden. Musa erhofft sich von dem Auftrag 6000 Euro. „Hoffentlich rutscht mir kein Du heraus“, sagt er und wippt auf seinem Gaming-Stuhl. Da plingt auf dem Bildschirm ein Gesicht auf: Musas Kunde ist Dermatologie-Professor und verkauft online Anti-Aging-Produkte. Er will, dass Musa seine Webseite reißerischer macht. „Sofern das funktioniert mit Ihrem Online-Kram“, sagt er. „Ist das Ihr Hauptjob?“ „Sozusagen.“ Musa lächelt, etwas gequält. Eigentlich studiert er Informatik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das Designen von Webseiten macht er nebenher – als sogenannten Side Hustle.
Studentischer Nebenjob für 6000 Euro„Ich sah schon den Lambo vor mir“
Lesezeit: 8 Min.
Reich ohne Ausbildung, nur mit Internet-Wissen? Vier junge Münchner Nebenjobber und der Traum vom Luxus mit den sogenannten Side Hustles.
Von Zoé Kammermann
Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger in München:„Keine Fragen zur Familie bitte“
Die unterschiedlichen Interessen bei Gesellschaftseinladungen zeigen sich selten so deutlich wie im Advent, das ist am Montag in München an einem prominenten Beispiel gut zu sehen.
Lesen Sie mehr zum Thema