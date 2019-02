15. Februar 2019, 10:22 Uhr Siko Die Münchner Sicherheitskonferenz in Zahlen

Eine Polizistin steht am ersten Tag der Sicherheitskonferenz an einer Straßensperre.

Menschenketten, Polizisten und 25 000 Softdrinks: Die Zahlen zur 55. Münchner Sicherheitskonferenz.

Von Merlin Gröber

Am Wochenende findet erneut die Müncher Sicherheitskonferenz statt. Bereits zum 55. Mal treffen sich Politiker, Militärs und Vertreter der Rüstungspolitik in der bayerischen Hauptstadt um über aktuelle Themen der Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu debattieren. Für die Stadt ein Kraftakt: Geplant sind Demonstrationen, Menschenketten und hunderte Parkverbote. Bei der diesjährigen Sicherheitskonferenz werden außerdem so viele Polizisten eingesetzt wie noch nie. Worauf sich die Müchner einstellen müssen: