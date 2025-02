SZ Plus Zahl der Einsatzkräfte erhöht : Wie die Polizei Politiker und Demonstranten schützen will

Versammlungen an einem Ort ließen sich besser absichern als Demonstrationszüge, sagt der Vizepräsident. Die Verantwortlichen von „Fridays for Future“ haben deshalb ihre Pläne geändert. Ob andere Gruppen am Wochenende der Sicherheitskonferenz nachziehen, ist offen.