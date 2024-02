"So krass wie in diesem Jahr war es noch nie"

Großer Unmut bei Susanne Benter und anderen Ladenbesitzern am Promenadeplatz wegen der Absperrungen zur Sicherheitskonferenz.

Vielen Geschäften rund um den Bayerischen Hof drohen wegen der Sicherheitskonferenz am Wochenende erhebliche Umsatzeinbußen, denn Kundschaft kommt nur schwer bis gar nicht in den Sicherheitsbereich. Was früher bei der Siko anders war - und warum heuer der Unmut der Ladenbesitzer besonders groß ist.