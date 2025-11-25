Die Christkindlmärkte in München haben begonnen – und bringen viel Arbeit für die Münchner Polizei mit sich, vor allem für die Beamten der Inspektion Altstadt (PI 11). Sie überwachen neben dem Markt am Marienplatz und in der Fußgängerzone die Märkte am Sendlinger Tor, am Wittelsbacher Platz und in der Residenz, außerdem den Eiszauber am Stachus und die Feuerzangenbowle hinter der Schrannenhalle.

„Wir wollen möglichst viel Präsenz zeigen“, sagte Sandro Heymig, der Leiter der PI 11 am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Es werden uniformierte und zivile Streifen unterwegs sein, außerdem Taschendiebfahnder.

Neu ist in diesem Jahr der Einsatz eines Systems zur Entdeckung von Drohnen. Drohnen fliegen zu lassen, ist in einem Gebiet verboten, das ungefähr den Bereich innerhalb des Altstadtrings umfasst. Das Gerät erkennt Fluggeräte und meldet sie an die Einsatzzentrale, die die Information an Beamte in den Straßen weitergibt. Diese sollen dann versuchen, den jeweiligen Drohnenpiloten ausfindig zu machen. Diesem droht eine Geldbuße von bis zu 500 Euro.

Erneut ist es verboten, auf die Christkindlmärkte Messer oder andere Waffen mitzubringen – bei einer angedrohten Geldbuße von bis zu 10 000 Euro. Zwar werde es keine flächendeckenden Taschenkontrollen geben, aber „anlassbezogene Durchsuchungen“. Sandro Heymig sagte, die Beamten sollten dabei mit Augenmaß vorgehen: „Den 75-jährigen Rentner, der einen Nagelknipser dabeihat, werden wir sicher nicht verfolgen.“

17 Videokameras der Polizei sollen die Märkte überwachen und zum einen auf Ordnungs- und Sicherheitsstörungen hinweisen, zum anderen aber beweiskräftige Aufnahmen im Fall von Straftaten sichern.

Beliebtes Ziel sind die Christkindlmärkte in jedem Jahr wieder für Taschendiebe. Die Münchner Polizei arbeitet in diesem Fall mit Kollegen anderer Länder zusammen, um frühzeitig zu erfahren, wenn sich ausländische Gruppen auf den Weg nach München machen. Die Polizeistreifen achten nicht nur auf mögliche Täter, sondern auch auf andere Besucher, die sich durch ihr Verhalten zu einem leichten Ziel machen. Sie sollen von den Beamten angesprochen und mit einer kleinen Karte aufgeklärt werden: Wertsachen in Innentaschen aufbewahren, Taschen verschlossen vor dem Körper tragen, wachsam sein und im Verdachtsfall die 110 anrufen.

Für die Sicherheitssperren auf den Zufahrtswegen ist die Stadt zuständig. Sie setzt in diesem Jahr drei unterschiedliche System ein: Oktablock, das sind transportable Poller mit erheblichem Eigengewicht. Sie fallen um, wenn ein Fahrzeug in sie hineinfährt, an ihrem Fuß befinden sich Zacken, die sich in den Boden graben und das Fahrzeug verlangsamen. Daneben werden bewegliche Zäune aufgebaut an Stellen, an denen die Zufahrt temporär geöffnet werden muss. Zum Dritten schließlich große Metallplatten am Boden mit Sperren zum Aufklappen, die sich ebenfalls öffnen lassen. Die Zahl der Absperrungen hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht.