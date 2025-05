Nach dem Tod zweier Frauen nach einem Unfall an der Trambahn-Haltestelle Donnersbergerstraße werden Forderungen nach mehr Sicherheit an Haltestellen laut. Am 7. Mai war ein Auto in die Haltestelle an der Arnulfstraße nahe der Donnersbergerbrücke gefahren. Dabei wurden sieben Menschen verletzt. Eine 22-jährige Studentin erlag ihren Verletzungen eine Woche nach der Kollision, am vergangenen Freitag starb nun auch eine 79-jährige Frau .

Der Fahrgastverband Pro Bahn fordert nun schnelle Maßnahmen zur Sicherheit an Haltestellen. Der Schutz der Fahrgäste vor dem Straßenverkehr müsse dringend angegangen werden, teilte Pro Bahn am Montag mit. „Die Stadt München hat sich in ihrer Mobilitätsstrategie das Ziel ‚Vision Zero‘ vorgenommen, das bedeutet keine Toten und keine Schwerverletzten mehr im Verkehr“, schreibt Münchens Pro-Bahn-Sprecher Andreas Barth. „Dafür muss die Stadt auch handeln.“ Barth erinnert auch an frühere Unfälle, bei denen Autos in Tramhaltestellen krachten. Am Stiglmaierplatz wurde ein Mann im Januar 2024 verletzt, im Juli 2023 kam am Leonrodplatz ein 18-Jähriger ums Leben. Diese Vorfälle zeigten den Handlungsbedarf „leider zu deutlich“ auf.

Pro Bahn regt unter anderem robuste Poller an Haltestellen an, die die kinetische Energie der Autos aufnehmen können, sowie Maßnahmen zur Reduzierung der Geschwindigkeit. Diese Forderung teilt auch der Verein Straßenbahnfreunde München, der sich für ein flächendeckendes Tempo 30 in der Stadt ausspricht.

Das Mobilitätsreferat teilt zu den Forderungen mit: Ob und welche konkreten Maßnahmen aus dem aktuellen Unfallgeschehen abgeleitet werden können, hänge maßgeblich von den Erkenntnissen des derzeit laufenden Unfallgutachtens ab. Eine fundierte Bewertung möglicher infrastruktureller Ursachen sei erst möglich, wenn die Ergebnisse vorliegen. Das gelte auch für kurzfristige Maßnahmen.