Der Bayerische Kunstminister Bernd Sibler kündigt eine Kulturinitiative für den Sommer in Bayern an. Unter dem Titel "Bayern spielt" sollen von Juni bis einschließlich September hauptsächlich im Freien Kulturveranstaltungen stattfinden können. Damit will Sibler dem Freistaat als dem in der Verfassung verankerten Kulturstaat gerecht werden: "Mir ist es ein Herzensanliegen, Kunst und Kultur für Besucherinnen und Besucher wieder direkt erlebbar, spürbar, sichtbar zu machen", erklärt Sibler. Digitale Formate seien in der Pandemie ein wertvolles Angebot, doch könnten sie das unmittelbare Kulturerlebnis nicht eins zu eins ersetzen. Mit zunehmenden Impf- und Testangeboten, sowie Hygienekonzepten will er so neue Perspektiven für den Sommer schaffen.

Der Forderung nach der Öffnung der Theater und Konzertsäle, die von der Initiative "Aufstehen für die Kunst" auch vor Gericht vorangetrieben werden soll, wird er damit jedoch nicht gerecht. Dafür sollen vom Staat zusätzliche öffentliche Freiflächen zur Verfügung gestellt werden. Für die Koordination richtet das bayerische Zentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft eine Plattform für Veranstalter, Künstlerinnen und Künstler sowie Besucherinnen und Besucher ein. Laut Sibler sollen sich möglichst alle bayerischen Kommunen daran beteiligen.