Shoppen in München, als wäre in der Stadt der Ladenschluss kein Thema: Am Freitag, 27. März, öffnen knapp 50 Geschäfte in der Innenstadt erstmals in diesem Jahr über die üblichen Öffnungszeiten hinaus, die meisten bis 22 Uhr. Anlass ist die neue Münchner Ladenschlussverordnung, die Anfang Februar in Kraft getreten ist und erweiterte Öffnungszeiten ermöglicht. Allerdings nutzt nur die Medicus-Apotheke die Option, bis Mitternacht Kunden zu bedienen. Organisiert wird die Aktion vom Verein City-Partner, einem Zusammenschluss der Innenstadtgeschäfte und -gastronomen.