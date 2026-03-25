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InnenstadtLange Shopping-Nacht in München

Am kommenden Freitag darf’s auch ein bisschen länger sein: Die meisten Innenstadt-Geschäfte, die sich an der Aktion beteiligen, öffnen bis 22 Uhr.
Am kommenden Freitag darf’s auch ein bisschen länger sein: Die meisten Innenstadt-Geschäfte, die sich an der Aktion beteiligen, öffnen bis 22 Uhr. Stephan Rumpf

Der Ladenschluss ist in der Stadt ein klein wenig gelockert worden – was am Freitag für längere Öffnungszeiten genutzt wird. In den meisten Geschäften allerdings nicht bis Mitternacht.

Shoppen in München, als wäre in der Stadt der Ladenschluss kein Thema: Am Freitag, 27. März, öffnen knapp 50 Geschäfte in der Innenstadt erstmals in diesem Jahr über die üblichen Öffnungszeiten hinaus, die meisten bis 22 Uhr. Anlass ist die neue Münchner Ladenschlussverordnung, die Anfang Februar in Kraft getreten ist und erweiterte Öffnungszeiten ermöglicht. Allerdings nutzt nur die Medicus-Apotheke die Option, bis Mitternacht Kunden zu bedienen. Organisiert wird die Aktion vom Verein City-Partner, einem Zusammenschluss der Innenstadtgeschäfte und -gastronomen.

Viele Geschäfte bieten ein besonderes Programm: Bei Hugendubel am Marienplatz und bei Hirmer in der Kaufingerstraße gibt es Live-Musik, in der Guess-Filiale in der Sendlinger Straße legt ein DJ auf. Im Splendid-Comics-Shop im Rathaus zeichnen Künstler des Münchner Comicvereins Comicaze vor den Augen der Besucher. Einige Parkhäuser bieten Besucherinnen und Besuchern von 20 Uhr an eine Stunde gratis Parken an.

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