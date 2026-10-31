Während Luxus-Boutiquen in der Maximilianstraße ihre Schaufenster verbarrikadieren, laden andere Läden in der Münchner Innenstadt am Freitag zur Shoppingnacht. Wie viel die Besucher dabei kaufen, ist eine andere Frage.

Zwischen Wursttheke und Lachsstand drängen sich die Gäste mit Champagnergläsern. Für seine „Bubbles Night“ hat Dallmayr kleine Tische im Laden aufgestellt. Darauf stehen Flaschen und Gläser dicht an dicht, darunter liegen abgelegte Mäntel. Es läuft Musik, die Gäste unterhalten sich und lachen. Gut gekleidetes Publikum, viel Kaschmir, reichlich Champagner und Wein. Es sieht eher nach einem gut besuchten Empfang aus als nach einem verlängerten Einkaufstag.