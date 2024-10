Nach der ihrer Meinung nach attraktivsten Innenstadt Deutschlands gefragt, gaben demzufolge jeweils 14,1 Prozent die Hansestadt beziehungsweise die bayerische Landeshauptstadt an. Bei einer entsprechenden Untersuchung vor zwei Jahren hatte München noch mit 0,7 Prozentpunkten vor Hamburg gelegen. Berlin kam 2024 mit 10,5 Prozent auf den zweiten und Köln mit 7,2 Prozent auf den dritten Platz.

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) zeigte sich erfreut über das Ergebnis, verwies aber auch auf Zahlen bezüglich junger Kohorten: „Die Studie zeigt auch, wo wir zukünftig etwas genauer hinschauen müssen, beispielsweise bei den Angeboten für jüngere Altersgruppen. Das liegt natürlich auch an der Konkurrenz durch den Online-Handel.“ Denn der Studie zufolge rangiert bei den 15- bis 19-Jährigen nicht München, sondern die Berliner Innenstadt ganz oben (20,5 Prozent), gefolgt von Hamburg (12,9 Prozent) und Frankfurt am Main (8,2 Prozent). München kommt in dieser Gruppe nur auf 2,9 Prozent. Erst ab der verhältnismäßig kaufkraftstarken Bevölkerungsgruppe ab 40 steige die Beliebtheit der Münchner Innenstadt.

Befragt wurden zwischen Mitte Juli und Anfang August mehr als 5000 Menschen ab 15 Jahren. Einkaufen sei weiterhin der wichtigste Grund für den Besuch von Innenstädten, gefolgt von Besuchen der Gastronomie, heißt es in der Studie, die in Zusammenarbeit mit der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland und dem Handelsverband Deutschland erstellt wurde.