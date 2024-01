Von Kathrin Aldenhoff

Das jüngste Kind, das am 20. November 1941 aus dem Schwabinger Antonienheim nach Kaunas deportiert wurde, war ein Jahr alt. Judis Cahn war ihr Name, zusammen mit 19 Kindern und Jugendlichen und vier Betreuerinnen wurde sie von der Gestapo abgeholt. "Was für ein furchtbares Gefühl, als ich die Kinder zum letzten Mal anzog. Dabei versuchte ich behutsam mit ihnen umzugehen, damit sie sich nicht fürchten sollten. Sie warteten mit angezogenen Mänteln, ein Päckchen mit Essen in den Händen, bis der Bus kam, zur Rückseite des Hauses, wo wir sie dann hineinhievten." So schreibt es die Kinderpflegerin Judith Hirsch in einem Bericht, als sie sich nach dem Krieg an diesen Tag erinnert.