Lichtdurchflutet, so lebendig ist dieser Raum. Weiße Möbel, ein Glas-Torso, mit dem die winterliche Nachmittagssonne spielt. Der Teppich leuchtet wie eine explodierte Farbpalette. An den Wänden tummelt sich eine exquisite Gesellschaft großer Meister. Klimt, Picasso, van Gogh, in Kopie. Wie gemalt auch eine Schale voller bunter Früchte. In der Ecke eine kopflose Schaufensterpuppe im leuchtend roten Strickpulli, die neben dem Board mit den Familienfotos sitzt. Roman Hallers Familie, die entgegen aller Wahrscheinlichkeit existiert.