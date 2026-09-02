Nimmt man den Künstler beim Wort, müssten sich alle Münchner Frauen eigentlich vor Freude von den Türmen der Frauenkirche stürzen. Immerhin kommt der – Achtung Zitat – Grieche mit Olivenölhaar in die bayerische Landeshauptstadt. Klar, dass so einem die Damenwelt zu Füßen liegt. Erinnert sei als Beweis dafür an einen Ausflug nach Venedig inklusive allerlei Ungeheuerlichkeiten, die der selbst ernannte Casanova aus einer baden-württembergischen Kleinstadt in einer Suite über den Dächern der Lagunenstadt mit einer „italienischen Bitch“ angestellt hat.

Womit dem Kenner klar sein dürfte, wer sich demnächst die Ehre im Zenith gibt: Shindy kommt mal wieder nach München, der Meister der Selbstvermarktung, der Selbstverliebtheit und des Machotums. Und einer der letzten verbliebenen Rüpel-Rappern der 2010er-Jahre, in denen sich die deutschsprachigen Vertreter der Zunft mit Beleidigungen und Gewaltandrohungen gegen alles und jeden überboten und entsetzte Lehrer und Eltern in den Talkshows darüber diskutierten, wie das Land seine Kinder vor diesen furchteinflößenden Gestalten schützen könnte.

Schilderungen wie in seinem Track „Venedig“ bringen dem mittlerweile 37-Jährigen regelmäßig Sexismusvorwürfe ein, was mal an der Hypernervosität der Empfänger liegt, mal daran, dass Shindy die Grenzen des Tolerierbaren tatsächlich überschritten hat. Der Künstler selbst gibt sich davon unbeeindruckt, was bei aller angebrachten Kritik an seinen Texten Respekt verdient, erst recht in Zeiten, in denen immer mehr Menschen Angst davor haben, für ihre Äußerungen gecancelt zu werden. Shindy scheint das alles egal zu sein, was auch daran liegen mag, dass er nie den Eindruck erweckt hat, groß auf politische Korrektheit oder die Zuneigung der Öffentlichkeit bedacht zu sein.

Exemplarisch dafür steht „Stress ohne Grund“, der gemeinsame Song mit Bushido, der Shindy 2013 endgültig ins Rampenlicht katapultierte und in zwei Tagen mehr als eine Million Streams auf Youtube erreichte – ein neuer Rekord. Danach wurde der Track von den Behörden offline genommen und landete unter anderem wegen der darin enthaltenen homophoben Beleidigungen gegen den damaligen Regierenden Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit, vorübergehend auf dem Index.

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Danach geriet Shindy im Streit zwischen Bushido und dem Berliner Abou-Chaker-Clan zwischen die Fronten. Die Folge: mehr als ein Jahr Pause, bevor Shindy 2019 zurückkehrte und genau da weitermachte, wo er aufgehört hatte. 2023 veröffentlichte er sein sechstes Album namens „In meiner Blüte“. Wobei man dazu sagen muss, dass der Name selbstredend irreführend ist, weil er impliziert, dass der selbst ernannte Adonis aus Bietigheim-Bissingen auch mal schlechte Zeiten gehabt haben könnte. Dabei endet die Blütephase von Wesen wie Shindy natürlich nie.

Diese Meinung scheint auch der Künstler selbst zu teilen. Nach „In meiner Blüte“ werkelt Shindy aktuell an seinem nächsten Album „Blüte 2“, das Ende Oktober auf den Markt kommen soll. Bis dahin tourt Shindy durchs Land und holt dabei seine eigentlich im vergangenen Winter geplante Show in München nach. Bislang hat diese Nachricht in der Stadt noch nicht für Hysterie und Ekstase gesorgt. Aber das wird sich mit Sicherheit ändern – zumindest, wenn Shindy mit seiner Selbsteinschätzung Recht hat.

Shindy, Donnerstag, 10. September, 20 Uhr, Zenith