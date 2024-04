Von Paul Schäufele, München

Über diese Familie ist Talent eimerweise ausgeschüttet worden. Seit der Trauung von Prinz Harry und Meghan Markle ist das bekannt. Damals spielte Sheku Kanneh-Mason dem Paar auf dem Cello vor. Das warf Licht auf seine sechs Geschwister, die ebenfalls konzertreif musizieren. All das ist sechs Jahre her. In der Zwischenzeit erschien ein Buch über die Familie, es folgten Konzertreisen, Projekte der Musikvermittlung, unter anderem in Antigua und Barbuda - die Familie des Vaters hat Wurzeln in der Karibik.