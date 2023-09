Der chinesische Fast-Fashion-Discounter Shein eröffnet für wenige Tage einen Pop-up-Store in München. Die Wegwerfmode ist höchst umstritten - trotzdem bildet sich eine Schlange vor dem neuen Laden.

Von Stefanie Witterauf

Zwanzig Minuten vor Ladeneröffnung tritt ein Mann mit blauer Jeans und Hemd vor die Tür. Er schaut nach links, schaut nach rechts. Vor ihm stöpselt ein Mann sein E-Auto an den Strom, eine Frau steht mit Kinderwagen ein paar Meter entfernt. Sonst ist niemand da. Es ist wohl die Ruhe vor dem Sturm. Die Zielgruppe ist am Dienstagvormittag noch weitestgehend in der Schule.