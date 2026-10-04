Die Schafe der Mossy Bottom Farm führen bekanntermaßen ein Eigenleben, von dem der Bauer nicht den blassen Schimmer hat. So auch im dritten Shaun-das-Schaf-Kinofilm mit dem Titel Spuk im Kürbisfeld , in dem sich für Shaun, seinen kleinen Cousin Timmy und ihre wolligen Stallgenossen alles um die bevorstehende Halloween-Party dreht. Dummerweise macht der notorisch tollpatschige Farmer das Kürbisfeld platt, sodass Shaun zur Selbsthilfe greift. Er braut einen Superdünger, der zwar wirkt, allerdings anders als erwünscht: Die Kürbisse sprießen zwar, verwandeln sich aber in Monster; und als der Bauer versehentlich einen kräftigen Schluck der Flüssigkeit trinkt, wird er zu einem wandelnden Fellknäuel-Monster, das eingefangen werden muss.

An dem entzückend-anarchischen Film aus der Schmiede von Aardman Animations, der aufs Neue zeigt, wie wunderbar altmodisch modernes Animationskino sein kann, haben sicher nicht nur Kinder, sondern auch erwachsene Begleitpersonen ihren Spaß (in vielen Münchner Kinos).

Kino : Einfach hinreißend Shaun das Schaf ist wieder im Kino unterwegs, diesmal an Halloween. „Spuk im Kürbisfeld“ ist genau der Animationsfilm, den man jetzt zur Ermunterung braucht. Von Susan Vahabzadeh ...

Bibi Blocksberg ist bereits seit fast 50 Jahren in vielen Kinderzimmern zu finden. Die Figur wurde 1980 von Autorin Elfie Donnelly erfunden, und mittlerweile gibt es 165 Hörspielfolgen, 70 Zeichentrickfilme sowie unzählige Bücher und Magazine. Im gerade angelaufenen neuen Bibi-Blocksberg-Kinofilm steht eine geheimnisvolle Spieluhr aus dem Jahr 1887 im Mittelpunkt. Die wird aus einem Museum gestohlen, just, als Bibi dort im Zuge eines Schülerpraktikums Aufsicht hat. Klar, dass die Junghexe in die Vergangenheit reisen will, um sie zurückzuholen. „Ene mene an der Zeit wir drehen, was ist da mit der Spieluhr geschehen. Hex hex!“

Doch statt weniger Stunden in die Nacht des Diebstahls reisen Junghexe Bibi und ihre Freundin Marita 139 Jahre weit zurück in die Vergangenheit. Wo sie auf die freiheitsliebende Fritzi treffen, deren Erbstück die Uhr eigentlich ist. Bibi Blocksberg – Die total verhexte Zeitreise ist der zweite „Bibi“-Film (ohne Tina) von Gregor Schnitzler. Für die Zeitreise stand erneut die 13-jährige Nala Langenbach als Neustädter Junghexe vor der Kamera, ihre Eltern werden wieder von Rosalie Thomass und Friedrich Mücke gespielt. Die Realverfilmung läuft in zahlreichen Münchner Kinos.

Junghexe Bibi (Nala Langenbach, vorne) und ihre neue Freundin Fritzi aus der Vergangenheit (Carmen Diego) auf dem Zauberbesen. Foto: Kurt Patzak/Leonine/dpa

Aber auch die Theatersaison in der Schauburg am Elisabethplatz und im Münchner Theater für Kinder hat wieder begonnen. Beide Häuser starten mit unverwüstlichen modernen Klassikern in die neue Spielzeit: Am 9. Oktober um 18 Uhr ist die Premiere von Der Zauberer von Oz in der Großen Burg in der Regie von Ania Michaelis für Kinder ab sechs Jahren zu erleben.

Die Geschichte des amerikanischen Schriftstellers Lyman Frank Baum wurde seit ihrem Erscheinen im Jahr 1900 in unzählige Sprachen übersetzt und zeigt auf zauberhafte Weise, dass der Mut, den wir uns wünschen, oft bereits in uns steckt. Das erfahren die kleine Dorothy, deren Haus aus dem tristen Kansas durch einen Wirbelsturm ins magische Land Oz geschleudert wird. Dort trifft sie auf drei Gefährten, die sich ihrer Reise anschließen: eine Vogelscheuche, die sich Verstand wünscht, einen Blechmann, der ein Herz möchte, und einen Löwen, der mutig sein will.

Auch James M. Barries Geschichte von Peter Pan, dem Jungen, der nicht erwachsen werden will, ist seit ihrem Erscheinen nur einige Jahre später in unzähligen Varianten bearbeitet worden. Doch einerlei, ob Theaterstück, Zeichentrickfilm, Musical oder Ballett, immer ist der magische Abend der Ausgangspunkt, an dem Peter Pan auf der Suche nach seinem Schatten überraschenderweise im Zimmer von Wendy auftaucht. Kurzerhand nimmt er sie und ihre kleinen Brüder mit auf seine fantastische Insel Nimmerland. Dort erleben sie Abenteuer mit den „verlorenen Kindern“, der Häuptlingstochter Tiger Lilly, und natürlich Peter Pans berühmtem Gegenspieler Captain Hook. Die Neuinszenierung von Michael Tasche am 16. Oktober um 15 Uhr ist die erste Premiere in der Jubiläums-Spielzeit, in der das Theater 60 Jahre alt wird.